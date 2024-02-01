Дептранс Москвы сообщил о восстановлении оплаты проезда картами банков

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После утренних неполадок при оплате проезда банковскими картами работа эквайринговой системы восстановлена и работает в штатном режиме, рассказали в департаменте транспорта Москвы.

«Списанные средства за проезд будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время, — говорится в сообщении дептранса. — Отслеживать возврат можно в приложении своего банка-эмитента».

Утром 1 февраля банк ВТБ, который является эквайринговым партнером системы столичного транспорта, сообщил о перебоях при оплате проезда банковскими картами. В связи с этим банк призвал москвичей временно использовать альтернативные способы оплаты проезда — по биометрии, а также по транспортной карте «Тройка».