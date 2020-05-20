В Эстонии начали тестировать «иммунные паспорта»

Цифровые паспорта иммунитета к SARS-CoV-2 начали испытывать в Эстонии. С их помощью работодатель может получить медицинские данные о сотруднике

К тестированию одного из первых в мире цифровых паспортов иммунитета приступили в Эстонии, сообщает Reuters. Система призвана обеспечить более безопасное возвращение сотрудников на рабочие места после отмены карантинных мер, принятых в связи с пандемией SARS-CoV-2.

В команду разработчиков паспорта вошли основатели технологических стартапов Transferwise и Bolt. «Цифровой паспорт иммунитета направлен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества по всему миру двигаться дальше в своей жизни во время пандемии», — заявил агентству Таавет Хинрикус, основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, разрабатывающей паспорт.

С помощью цифрового паспорта данными о результатах тестирования на коронавирус конкретного человека может пользоваться третья сторона, например работодатель. Для их передачи используется временный QR-код.

3 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что технически ввести в России паспорта иммунитета, которые будут содержать данные о том, переболел человек инфекцией или нет, несложно. По его словам, информация о всех зараженных коронавирусной инфекцией уже поступает в специальную базу министерства. «То есть, если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, ну это несложно», — сказал Мурашко. При этом министр указал, что не у каждого переболевшего будет одинаковый уровень антител к коронавирусу и необходимо понимать, «нужен ли этот формат».