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Глава Минздрава допустил введение паспортов иммунитета к коронавирусу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Технически ввести в России паспорта иммунитета, которые будут содержать данные о том, переболел человек инфекцией или нет, несложно. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не вижу в этом проблем, это можно сделать», — сказал Мурашко. По его словам, информация о всех зараженных коронавирусной инфекцией уже поступает в специальную базу министерства.

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«То есть если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, — ну, это несложно», — сказал Мурашко. При этом министр указал, что не у каждого переболевшего будет одинаковый уровень антител к коронавирусу и необходимо понимать, «нужен ли этот формат».

ВОЗ выступила против введения «иммунных паспортов»
Общество
Фото: Rodrigo Abd / AP

Ранее против введения паспорта иммунитета выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). На данный момент нет доказательств того, что переболевший коронавирусом человек не сможет заразиться инфекцией снова, пояснили в организации.

В ВОЗ отметили, что большая часть исследований действительно показывает выработку антител у переболевших COVID-19, однако у некоторых из них уровень таких антител очень низкий. Кроме того, тесты на наличие антител еще не до конца исследованы, а их точность не доказана, указали в организации.

Ранее введение системы документов об иммунитете человека к коронавирусу рассматривали в Италии, Германии и США. Ведущий эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи говорил, что для обладателя такого сертификата могут быть сняты некоторые ограничения, например на посещение общественных мест.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: паспорт, Минздрав, коронавирус, иммунитет
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