Глава Минздрава допустил введение паспортов иммунитета к коронавирусу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Технически ввести в России паспорта иммунитета, которые будут содержать данные о том, переболел человек инфекцией или нет, несложно. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не вижу в этом проблем, это можно сделать», — сказал Мурашко. По его словам, информация о всех зараженных коронавирусной инфекцией уже поступает в специальную базу министерства.

«То есть если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, — ну, это несложно», — сказал Мурашко. При этом министр указал, что не у каждого переболевшего будет одинаковый уровень антител к коронавирусу и необходимо понимать, «нужен ли этот формат».