В жилом доме в Саратовской области обрушилась лестница

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В четырехэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области обрушилось два лестничных марша, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Видео: ГУ МЧС России по Саратовской области

Лестница обрушилась между вторым и третьим этажом, а также между третьим и четвертым в четырехподъездном кирпичном жилом доме

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадала одна женщина. Она была в сознании, когда ее передали врачам. Погибших в результате инцидента нет.

Спасатели эвакуировали жителей этого подъезда, а также жильцов соседних подъездов. В ведомстве отметили, что дальнейшая угроза обрушения в доме отсутствует.