В Москве прокуратура проведет проверку после обрушения перекрытий в доме

Оперативные службы около жилого дома на шоссе Энтузиастов, где произошло обрушение перекрытий (Фото: АГН «Москва»)

В Москве Лефортовская межрайонная прокуратура проведет проверку исполнения требований жилищного законодательства в связи с обрушением перекрытия в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Прокуратура оценит, как управляющая компания содержит и обслуживает общедомовое имущество, а также проверит проведение капитального ремонта в здании.

Утром 13 мая произошло частичное обрушение перекрытий в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Спасатели вывели 13 человек, никто не пострадал.

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