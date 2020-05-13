Новости без коронавируса , 13 мая, 12:37
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В Москве прокуратура проведет проверку после обрушения перекрытий в доме
Оперативные службы около жилого дома на шоссе Энтузиастов, где произошло обрушение перекрытий
В Москве Лефортовская межрайонная прокуратура проведет проверку исполнения требований жилищного законодательства в связи с обрушением перекрытия в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
Прокуратура оценит, как управляющая компания содержит и обслуживает общедомовое имущество, а также проверит проведение капитального ремонта в здании.
Утром 13 мая произошло частичное обрушение перекрытий в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Спасатели вывели 13 человек, никто не пострадал.
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