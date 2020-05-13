На востоке Москвы обрушилось перекрытие в жилом доме

В жилом доме на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы произошло обрушение перекрытий в жилом доме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обрушилось перекрытие меду чердаком и пятым этажом в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. В результате лестничные марши сильно засыпаны обломками конструкций», — говорится в сообщении агентства.

«РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев также сообщает, что на шоссе Энтузиастов, 22/18 обрушилось перекрытие в многоквартирном доме. Согласно сервису Яндекс.Карты, по этому адресу находится пятиэтажный жилой дом.

ТАСС пишет, что сейчас заблокированных людей эвакуируют из дома с помощью автолестниц. Всего на месте происшествия работает около 30 пожарно-спасательных расчетов. Информации о пострадавших не поступало.