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На востоке Москвы обрушилось перекрытие в жилом доме

В жилом доме на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы произошло обрушение перекрытий в жилом доме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обрушилось перекрытие меду чердаком и пятым этажом в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. В результате лестничные марши сильно засыпаны обломками конструкций», — говорится в сообщении агентства.

«РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев также сообщает, что на шоссе Энтузиастов, 22/18 обрушилось перекрытие в многоквартирном доме. Согласно сервису Яндекс.Карты, по этому адресу находится пятиэтажный жилой дом.

ТАСС пишет, что сейчас заблокированных людей эвакуируют из дома с помощью автолестниц. Всего на месте происшествия работает около 30 пожарно-спасательных расчетов. Информации о пострадавших не поступало.

Три человека пострадали при обрушении перекрытий здания в Кемерово
Общество
Фото: ilyaseredyuk / Instagram

В начале апреля в Кемерово при обрушении перекрытий строящегося здания пострадали три человека. Инцидент произошел в возводимом заводском здании на территории ООО «Химпром».

В Центре медицины катастроф области сообщали, что пострадавшие — мужчины 32, 35 и 37 лет. Врачи оценивали их состояние как средней тяжести.

Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства по безопасности при проведении строительных работ.

Теги: Москва, обрушение
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