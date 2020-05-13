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Глава управы сообщил подробности обрушения кровли жилого дома в Москве

Фото: Александра Андреева / VK
Фото: Александра Андреева / VK

Дом на востоке Москве, в котором обрушились перекрытия, был построен в 1932 году, капитальный ремонт в нем провели лишь частично, сообщил глава управы района Лефортово. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«По адресу: шоссе Энтузиастов, 22/18 во втором подъезде произошло обрушение кровельного перекрытия в зоне лестничного марша», — сказал глава управы Азамат Царикаев.

По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. Из дома эвакуировали 15 человек. Теперь аварийной бригаде предстоит обследовать квартиры на опасность, и только после этого жители смогут вернуться.

В Сети появилось видео из дома в Москве с обрушившимися перекрытиями
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Царикаев отметил, что причины обрушения кровли устанавливаются. Он добавил, что будет проведена комиссионная проверка здания с жилищной инспекцией и МЧС, при необходимости привлекут и прокуратуру.

Перекрытия в подъезде пятиэтажного многоквартирного дома на шоссе Энтузиастов в Москве обрушились утром 13 мая. Лестничные марши оказались завалены бетонными конструкциями. В пресс-службе управления МЧС по Москве РБК сообщили, что частичное обрушение перекрытий произошло между чердаком и пятым этажом. По данным ведомства, из подъезда вывели 13 человек, в том числе двоих детей, никто не пострадал.

Теги: Москва, обрушение кровли
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В Сети появилось видео из дома в Москве с обрушившимися перекрытиями
Общество
На востоке Москвы обрушилось перекрытие в жилом доме
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