Глава управы сообщил подробности обрушения кровли жилого дома в Москве

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Дом на востоке Москве, в котором обрушились перекрытия, был построен в 1932 году, капитальный ремонт в нем провели лишь частично, сообщил глава управы района Лефортово. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«По адресу: шоссе Энтузиастов, 22/18 во втором подъезде произошло обрушение кровельного перекрытия в зоне лестничного марша», — сказал глава управы Азамат Царикаев.

По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. Из дома эвакуировали 15 человек. Теперь аварийной бригаде предстоит обследовать квартиры на опасность, и только после этого жители смогут вернуться.

Царикаев отметил, что причины обрушения кровли устанавливаются. Он добавил, что будет проведена комиссионная проверка здания с жилищной инспекцией и МЧС, при необходимости привлекут и прокуратуру.