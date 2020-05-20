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«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей

Эксперты «Диссернета» утверждают, что нашли плагиат и подлоги в работах 68 бывших и действующих российских судей. В некоторых из них есть ссылки на несуществующие законы и выдуманные уголовные дела
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сообщество «Диссернет», занимающееся выявлением нарушений, в том числе плагиата, в диссертациях, проверило на соответствие академическим нормам работы 128 российских судей. Доклад (*pdf) о проведенной работе опубликован на сайте сообщества, первым на него внимание обратила «Медиазона».

Базой для анализа стал список судей с сайта «Росправосудие» (на настоящее время заблокирован, но доступны выгрузки с него), в котором насчитывалось 13 тыс. судей по состоянию на 2018 год. Из этого списка диссертации защитили 343 человека. К концу 2019 года сообществу удалось проанализировать 128 научных работ, из них в 68 были найдены нарушения. Это работы как бывших, так и действующих судей.

Среди тех, в чьих работах выявили нарушения, оказался один судья Конституционного суда, пять судей Верховного суда РФ, двое судей Апелляционных арбитражных судов, шесть судей Арбитражных судов субъектов Российской Федерации, два председателя Кассационных судов общей юрисдикции, один председатель краевого суда, а также судьи областных и районных судов, Конституционных судов субъектов Федерации и другие.

У них в работах нашли плагиат, некорректные заимствования и заявления «о недействующих (никогда не существовавших) нормативных правовых актах как о действующих». Только трое из них за прошедшее время были лишены ученой степени.

Данные по каждой защищенной работе опубликованы на сайте «Диссернета» отдельно. Так, в числе работ с нарушениями оказалась докторская диссертация судьи Верховного суда в отставке Николая Бирюкова, которую он защитил в 2007 году в Санкт-Петербургском университете МВД: цветом выделены фрагменты работы с некорректными заимствованиями.

В части случаев авторы работ, по мнению «Диссернета», подделывали данные. У судьи Борского городского суда Нижегородской области Анжелики Кандалиной, по мнению экспертов проекта, данные о деятельности мировых судей в Нижегородской области в 2004 году были взяты из диссертации судьи Хаматовой, в которой приводились данные по работе мировых судей в Воронежской области в 2001 году. «Кандалина А.Н., заимствуя, как мы предполагаем, с нарушением установленного порядка из диссертации Хаматовой Е.В. рассуждения и отдельные статистические данные и заменяя при этом 2001 год на 2004-й, не проявила должную степень внимательности, в результате чего источником информации о количестве дел, рассмотренных мировыми судьями в первом полугодии 2004 года, вместо Судебного департамента при Верховном суде РФ оказалась статья В. Ткачева, опубликованная в 2001 году», — говорится в экспертизе.

В ряде других работ также использовались скопированные данные с измененными названиями регионов и датами, отмечают в «Диссернете». Иногда для того, чтобы данные частично отличались, авторы работ, предположительно, просто увеличивали их на одно и то же число. При этом также случались казусы, как это произошло в случае работы судьи Арбитражного суда Самарской области Евгении Докучаевой. «При изучении диссертации эксперт сообщества отметил особую приязнь соискателя к сложению, особенно к прибавлению десяти лет к годам, тождественным годам из диссертации Чудиновских К.А. Результатом одной из таких операций стало появление «АПК 2005 г.» (стр. 167), о котором законодатель, видимо, не догадывается. Примечательно, что этому «АПК 2005 г.», согласно рассматриваемой диссертации, на смену уже успел прийти «новый АПК», — говорится в тексте экспертизы.

В некоторых случаях в текстах появляются ссылки на вымышленные уголовные дела, меняется предмет изучения («наркотики меняются на контрабанду»), упоминаются старые редакции законов в качестве действующих.

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Политика
Сергей Краевой

Ранее «Диссернет» добился лишения ученой степени замглавы Министерства здравоохранения Сергея Краевого из-за многочисленных некорректных заимствований в докторской диссертации. После этого скандала премьер Михаил Мишустин уволил Краевого.

В 2016 году доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также активист сообщества «Диссернет», филолог Иван Бабицкий высказались за необходимость лишения главы Минкультуры Владимира Мединского ученой степени, указав на «абсурдность» его диссертации. В октябре 2017 года профильный экспертный совет ВАК (Высшая аттестационная комиссия) назвал диссертацию министра ненаучной и рекомендовал лишить его научной степени. Тем не менее 14 из 24 членов президиума ВАК не согласились с доводами экспертов, и докторскую степень по истории за Мединским оставили.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Диссернет», диссертации, плагиат, судьи
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