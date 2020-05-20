«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей

Эксперты «Диссернета» утверждают, что нашли плагиат и подлоги в работах 68 бывших и действующих российских судей. В некоторых из них есть ссылки на несуществующие законы и выдуманные уголовные дела

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сообщество «Диссернет», занимающееся выявлением нарушений, в том числе плагиата, в диссертациях, проверило на соответствие академическим нормам работы 128 российских судей. Доклад (*pdf) о проведенной работе опубликован на сайте сообщества, первым на него внимание обратила «Медиазона».

Базой для анализа стал список судей с сайта «Росправосудие» (на настоящее время заблокирован, но доступны выгрузки с него), в котором насчитывалось 13 тыс. судей по состоянию на 2018 год. Из этого списка диссертации защитили 343 человека. К концу 2019 года сообществу удалось проанализировать 128 научных работ, из них в 68 были найдены нарушения. Это работы как бывших, так и действующих судей.

Среди тех, в чьих работах выявили нарушения, оказался один судья Конституционного суда, пять судей Верховного суда РФ, двое судей Апелляционных арбитражных судов, шесть судей Арбитражных судов субъектов Российской Федерации, два председателя Кассационных судов общей юрисдикции, один председатель краевого суда, а также судьи областных и районных судов, Конституционных судов субъектов Федерации и другие.

У них в работах нашли плагиат, некорректные заимствования и заявления «о недействующих (никогда не существовавших) нормативных правовых актах как о действующих». Только трое из них за прошедшее время были лишены ученой степени.

Данные по каждой защищенной работе опубликованы на сайте «Диссернета» отдельно. Так, в числе работ с нарушениями оказалась докторская диссертация судьи Верховного суда в отставке Николая Бирюкова, которую он защитил в 2007 году в Санкт-Петербургском университете МВД: цветом выделены фрагменты работы с некорректными заимствованиями.