Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник». Информацию об отставке замминистра Краевого подтвердил источник РБК в Минздраве.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отказался от комментариев, отметив, что это прерогатива правительства.
Собеседник РБК в Минздраве подтвердил информацию об отставке.
Позднее распоряжение об освобождении от должности замминистра Сергея Краевого было опубликовано на портале правовой информации. Как следует из него, Краевой был освобожден от должности по собственной просьбе.