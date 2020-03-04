Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Замминистра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности распоряжением премьера Михаила Мишустина. Ранее в научной работе Краевого были обнаружены заимствования, диссовет рекомендовал лишить его степени доктора наук

Сергей Краевой (Фото: rosminzdrav.ru)

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник». Информацию об отставке замминистра Краевого подтвердил источник РБК в Минздраве.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отказался от комментариев, отметив, что это прерогатива правительства.

Собеседник РБК в Минздраве подтвердил информацию об отставке.

Позднее распоряжение об освобождении от должности замминистра Сергея Краевого было опубликовано на портале правовой информации. Как следует из него, Краевой был освобожден от должности по собственной просьбе.