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Политика ,  
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Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Замминистра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности распоряжением премьера Михаила Мишустина. Ранее в научной работе Краевого были обнаружены заимствования, диссовет рекомендовал лишить его степени доктора наук
Сергей Краевой (Фото: rosminzdrav.ru)

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник». Информацию об отставке замминистра Краевого подтвердил источник РБК в Минздраве.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отказался от комментариев, отметив, что это прерогатива правительства.

Собеседник РБК в Минздраве подтвердил информацию об отставке.

Позднее распоряжение об освобождении от должности замминистра Сергея Краевого было опубликовано на портале правовой информации. Как следует из него, Краевой был освобожден от должности по собственной просьбе.

Диссертационный совет предложил лишить замглавы Минздрава ученой степени
Общество

В конце февраля диссертационный совет Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава принял решение лишить Краевого степени доктора медицинских наук. В работе Краевого был обнаружен большой процент заимствований текста из других работ, говорил РБК член диссовета Александр Линденбратен. На проблемы с диссертацией Краевого обратил внимание «Диссернет», выявивший в работе замглавы Минздрава «массивные заимствования из трех источников». Как указал «Диссернет», основной метод заимствования и приспособления текста в работе Краевого — контекстная замена. К примеру, «Западно-Сибирская железная дорога» в диссертации была заменена на «Московскую железную дорогу» или «Минздрав» был заменен на «Минздравсоцразвития».

Окончательное решение о лишении степени должно принять Минобрнауки. Этому предшествуют заседания экспертного совета при Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и президиума ВАК.

Сергей Краевой был назначен заместителем министра здравоохранения в сентябре 2013 года. До этого он занимал различные должности в структуре транспорта, в частности с 2005 по 2013 год работал начальником департамента здравоохранения ОАО «РЖД».

Авторы: Егор Губернаторов, Елизавета Антонова
Теги: Минздрав, отставка, диссертация, ВАК
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