Диссертационный совет предложил лишить замглавы Минздрава ученой степени

Диссертационный совет нашел в работе Краевого «большой процент» заимствованного из других работ текста. Замминистра защитил диссертацию в 2012 году

Сергей Краевой (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ принял решение лишить замглавы Министерства здравоохранения Сергея Краевого степени доктора медицинских наук. Об этом «Интерфаксу» заявила председатель диссертационного совета Ирина Сон. Член диссовета Александр Линденбратен подтвердил РБК информацию о решении диссертационного совета.

По его словам, в диссертации было обнаружено много примеров заимствования текста из других работ, их был «большой процент». «В работе Краевого фрагменты текстуально совпадали с другими без ссылок на них», — пояснил ученый. Сам Краевой не присутствовал на заседании диссертационного совета, сообщил Линденбратен.

Теперь решение диссовета должен подтвердить президиум Высшей аттестационной комиссии.

Информация о диссертационной работе Сергея Краевого содержится на сайте Российской государственной библиотеки. Тема диссертации — «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе». В работе изучена заболеваемость работников железнодорожного транспорта, в том числе уровень травматизма и смертности, а также разработаны подходы к совершенствованию системы мероприятий по снижению медицинских потерь. Краевой защитил диссертацию в октябре 2012 года.

Заявление о лишении Краевого научной степени написало сообщество «Диссернет», которое занимается проведением общественной экспертизы защищенных диссертаций. На сайте «Диссернета» сказано, что в работе замглавы Минздрава обнаружены «массивные заимствования из трех источников». В анализе «Диссернета» сообщается, что основной метод заимствования и приспособления текста — контекстная замена. Таким образом, в тексте указывались исследования, в которых название «Западно-Сибирская железная дорога» было заменено на «Московская ЖД», а «МПС» было заменено на «ОАО «РЖД». Таким же образом «Минздрав» был заменен на «Минздравсоцразвития».