Американца осудили за помощь в обходе санкций против украинского олигарха
Президент компании из Орландо (штат Флорида) Metalhouse LLC Джон Кан Унсалан (Хуррем Кан Унсалан) приговорен в США к шести годам тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег и за содействие в обходе санкций против пророссийского украинского олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.
Бывший партнер Унсалана, гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, осужден на 21 месяц тюрьмы. У главы Metalhouse также конфисковали $160 млн, он признал себя виновным. У его экс-партнера изъяли $4,7 млн, он также признал свою вину.
Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в 2015 году, в 2018-м в список OFAC были внесены ООО «Компания «Газ-Альянс» (контролируется Курченко) и ЗАО «Внешторгсервис» за поддержку ДНР и ЛНР.
«Как следует из материалов суда, Унсалан и Карпушкин вели торговлю с лицами, попавшими под санкции, для закупки сталеплавильного оборудования и сырья, несмотря на то что Курченко, «Газ-Альянс» и «Внешторгсервис» находятся под санкциями США, которые запрещают американским физическим и юридическим лицам вести бизнес с ними», — говорится в сообщении ведомства.
С июля 2018 года по октябрь 2021 года президент Metalhouse вступил в сговор с другими лицами и перевел украинскому бизнесмену и подконтрольным ему компаниям более $150 млн. С июля 2017 года по август 2020-го Карпушкин в сговоре с Унсаланом и другими партнерами «с целью заключения контрактов на закупку чугуна, стальных заготовок и катанок» у упомянутых компаний согласился разделить прибыль от этих сделок.
Унсалан был арестован в апреле 2023 года. Тогда же был заключен под стражу и Карпушкин.
Курченко — гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Белоруссию, а затем в Москву. Служба безопасности Украины ранее утверждала, что Курченко в нарушение украинского законодательства получил российское гражданство. При президенте Викторе Януковиче он был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами.
В апреле 2022 года санкции против Курченко ввел и ЕС. Брюссель заявил, что бизнесмен «при поддержке пророссийских сепаратистов» взял под свой контроль несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов в Донбассе, а его компания «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля в регионе. Он также «извлек выгоду из незаконной схемы экспорта донбасского угля в Россию и Европу вопреки санкциям ЕС» через российские порты, поставлял топливо в Крым и помогал другим компаниям обходить санкционные ограничения, считают в ЕС.
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