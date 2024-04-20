Американца осудили за помощь в обходе санкций против украинского олигарха

Глава Metalhouse LLC Унсалан приговорен к шести годам тюрьмы, а его экс-партнер, гражданин Белоруссии Карпушкин — к 21 месяцу. Их обвинили в отмывании денег и помощи в обходе санкций против украинского олигарха Курченко

Президент компании из Орландо (штат Флорида) Metalhouse LLC Джон Кан Унсалан (Хуррем Кан Унсалан) приговорен в США к шести годам тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег и за содействие в обходе санкций против пророссийского украинского олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Бывший партнер Унсалана, гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, осужден на 21 месяц тюрьмы. У главы Metalhouse также конфисковали $160 млн, он признал себя виновным. У его экс-партнера изъяли $4,7 млн, он также признал свою вину.

Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в 2015 году, в 2018-м в список OFAC были внесены ООО «Компания «Газ-Альянс» (контролируется Курченко) и ЗАО «Внешторгсервис» за поддержку ДНР и ЛНР.

«Как следует из материалов суда, Унсалан и Карпушкин вели торговлю с лицами, попавшими под санкции, для закупки сталеплавильного оборудования и сырья, несмотря на то что Курченко, «Газ-Альянс» и «Внешторгсервис» находятся под санкциями США, которые запрещают американским физическим и юридическим лицам вести бизнес с ними», — говорится в сообщении ведомства.

С июля 2018 года по октябрь 2021 года президент Metalhouse вступил в сговор с другими лицами и перевел украинскому бизнесмену и подконтрольным ему компаниям более $150 млн. С июля 2017 года по август 2020-го Карпушкин в сговоре с Унсаланом и другими партнерами «с целью заключения контрактов на закупку чугуна, стальных заготовок и катанок» у упомянутых компаний согласился разделить прибыль от этих сделок.

Унсалан был арестован в апреле 2023 года. Тогда же был заключен под стражу и Карпушкин.