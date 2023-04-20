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В США арестовали белоруса за обход антироссийских санкций на $150 млн

В США арестовали белоруса за помощь Курченко в обходе антироссийских санкций на $150 млн
Власти США арестовали белоруса по обвинению в обходе антироссийских санкций. По версии следствия, он и его сообщник закупили сталеплавильных материалов для компаний находящегося под санкциями Сергея Курченко на $150 млн
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Власти США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на $150 млн, говорится в заявлении американского Минюста.

«Гражданин Белоруссии — 46-летний Сергей Карпушкин из Майами — был арестован и обвинен в федеральном преступлении в связи с участием в схеме по нарушению санкций США», — сказано в сообщении.

По данным Минюста, Карпушкин и его сообщник — житель штата Флорида Джон Унсалан, — на протяжении трех лет участвовали «в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко». Следствие полагает, что они закупили для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на $150 млн.

Белорусу вменяется преступный сговор с целью обхода или нарушения американских санкций. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Курченко — гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Белоруссию, а затем в Москву. Служба безопасности Украины ранее утверждала, что Курченко в нарушение украинского законодательства получил российское гражданство. При президенте Викторе Януковиче он был одним из богатейших людей Украины и читался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами.

Под западные санкции бизнесмен попал в апреле 2022 года. В ЕС заявляли, что он «при поддержке пророссийских сепаратистов» взял под свой контроль несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов в Донбассе, а его компания «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля в регионе. Составители списка также считают, что Курченко «извлек выгоду из незаконной схемы экспорта донбасского угля в Россию и Европу вопреки санкциям ЕС» через российские порты, поставлял топливо в Крым и помогал другим компаниям обходить санкционные ограничения.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Курченко Белоруссия санкции Минюст США обход санкций
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