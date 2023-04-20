СК возбудил уголовное дело после гибели детей в интернате в Петербурге

СК завел дело после гибели детей в интернате в Петербурге

Поводом для проверки стало обращение Нюты Федермессер, в котором она рассказала о гибели семи постояльцев интерната

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СКУ России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после гибели детей в психоневрологическом интернате в Петербурге.

Дело завели по статье «причинение смерти по неосторожности» (109 УК). По этой статье грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

В ведомстве сообщили, что по данным следствия сотрудники психоневрологического интерната «ненадлежаще исполняли свои обязанности по уходу за страдающими психическими заболеваниями, из-за чего допустили в период с 2022 года гибель по неосторожности шести совершеннолетних постояльцев».

Накануне о гибели детей в своем видеообращении рассказала учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Она сообщила, что обращалась к руководству Санкт-Петербурга с просьбой обратить внимание на ситуацию в психоневрологическом интернате, где под угрозой оказалась жизнь одного из детей. Мальчик в итоге умер и стал седьмым погибшим в данном заведении.

Причиной смерти Федермессер назвала «равнодушие опекуна».

После обращения Федермессер проверкой указанных в нем фактов занялся следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Олегу Бобкову доложить о ее ходе.