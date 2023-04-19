Федермессер заявила о смерти детей в ПНИ в Петербурге из-за плохого ухода

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 89,37 (-0,2) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 81,65 (+0,05) Инвестиции, 17:03
Путин объяснил, почему приехал в штабы в Херсонской области и ЛНР сам Политика, 17:57
ГК «Галс-Девелопмент» ввела в эксплуатацию Академию спорта «Динамо» Пресс-релиз, 17:56
«Спартак» пропустил два мяча за тайм от клуба Первой лиги в Кубке России Спорт, 17:49
В Минтрансе назвали ожидаемый рост цен на авиабилеты Экономика, 17:47
Фигуристка из школы Навки сделала каскад из 36 прыжков. Видео Спорт, 17:43
Глава SEC уклонился от дачи определения Ethereum на слушаниях в Конгрессе Крипто, 17:39
Федермессер заявила о смерти детей в ПНИ в Петербурге из-за плохого ухода Общество, 17:38
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
В Челябинской области произошел пожар на руднике Общество, 17:29
Молдавия решила выслать сотрудника российского посольства Политика, 17:27
Не бойтесь обидеть своего врача: как вести себя на приеме в клинике Pro, 17:24
Подвид коронавируса «арктур» нашли у пациентов из Москвы Общество, 17:23
Кемеровская прокуратура начала проверку в связи с пожаром на «Распадской» Общество, 17:23
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов за учебу и лечение Общество, 17:16
Водителей начали лишать прав за магнитные рамки. Что сказали в ГИБДД Авто, 17:15
Общество ,  
0 

Федермессер заявила о смерти детей в ПНИ в Петербурге из-за плохого ухода

Нюта Федермессер: в петербургском ПНИ умерли семь тяжелобольных детей из-за плохого ухода
Федермессер рассказала, что как минимум семь детей с тяжелыми заболеваниями, находившиеся в петербургском ПНИ № 10, умерли от истощения и недостаточного ухода из-за дефицита персонала в интернате. Прокуратура начала проверку
Психоневрологический интернат №10
Психоневрологический интернат №10 (Фото: pni10spb / VK)

Правозащитница и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер обратилась к российским министрам и обмудсменам после смертей нескольких детей, находившихся на попечении в Санкт-Петербургском психоневрологическом интернате (ПНИ) № 10, говорится в телеграм-канале Федермессер.

Правозащитница сообщила, что о недостаточном уходе за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), которые находились в отделении милосердия ПНИ № 10, было известно уже более года. Таким детям нужны индивидуальный медицинский пост и специализированное питание, но в больнице для этого не хватает персонала, один сотрудник на несколько детей не успевает «их всех накормить, переодеть, погулять с ними». Волонтеров же к этой работе, указывает Федермессер, не допускают.

Директора интерната и опекуна воспитанников, Ивана Веревкина, как говорит правозащитница, уже давно информировали о некачественном уходе за детьми. В случае с последним умершим мальчиком после его первой госпитализации в Александровскую больницу разговор с Веревкиным относительно нарушения «норм по количеству ухаживающего персонала» и «отсутствия сопровождения в больницах» тоже был, и директор ПНИ обещал, что такое больше не повторится, указывает Федермессер.

Она рассказала, что за последнее время скончались семь детей, которые были воспитанниками интерната. Один из последних случаев произошел 17 апреля, мальчик умер в Александровской больнице в Петербурге. Его, как сообщила Федермессер, сотрудники интерната дважды отвозили в это учреждение. В первый раз они оставили его там без надзора и уехали, хотя при госпитализации тяжелых инвалидов должны обязательно сопровождать. Врачи Александровской больницы «не сочли госпитализацию обоснованной», но им долго не удавалось вернуть ребенка в интернат, потому что они не могли дозвониться туда.

17 апреля мальчика вновь доставили в эту больницу без сопровождения. «Он провел время в одиночестве без близких рядом среди кафельных стен и незнакомых звуков в отделении приемного покоя и к полудню умер. Один», — сказала Федермессер. Она утверждает, что официально причиной смерти ребенка назовут «полиорганную недостаточность», «отек легких» или «отек мозга», но проблема «в крайней степени истощения и в отсутствии должного ухода» за подопечными ПНИ № 10.

Правозащитница рассказала, что она обращалась и к властям города, чтобы они проверили работу ПНИ, пока мальчик еще был жив. Федермессер попросила, чтобы этот ребенок стал «последним умершим от равнодушия опекуна».

Сейчас свое обращение Федермессер адресовала спикеру Совета Федерации и экс-губернатору города Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову и его первому заместителю Ольге Баталиной, главе Минздрава Михаилу Мурашко, уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также председателю Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елене Фидриковой.

Читайте на РБК Pro
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Как получить госконтракт всего за пару часов
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров

Петербургская прокуратура уже заявила, что начала проверку по информации, которую опубликовала правозащитница.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга, к Львовой-Беловой, Фидриковой, пресс-секретарю Баталиной, в пресс-службу Москальковой, а также направил запрос в Министерство здравоохранения.

Федермессер предупредила, что у нее есть опасения относительно еще нескольких сирот из интерната. Она отметила, что для решения проблем с уходом за тяжелобольными детьми следует пускать в интернаты волонтеров и поменять «показатели эффективности для директоров».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Нюта Федермессер интернаты сироты
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter