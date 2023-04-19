Федермессер заявила о смерти детей в ПНИ в Петербурге из-за плохого ухода

Федермессер рассказала, что как минимум семь детей с тяжелыми заболеваниями, находившиеся в петербургском ПНИ № 10, умерли от истощения и недостаточного ухода из-за дефицита персонала в интернате. Прокуратура начала проверку

Психоневрологический интернат №10 (Фото: pni10spb / VK)

Правозащитница и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер обратилась к российским министрам и обмудсменам после смертей нескольких детей, находившихся на попечении в Санкт-Петербургском психоневрологическом интернате (ПНИ) № 10, говорится в телеграм-канале Федермессер.

Правозащитница сообщила, что о недостаточном уходе за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), которые находились в отделении милосердия ПНИ № 10, было известно уже более года. Таким детям нужны индивидуальный медицинский пост и специализированное питание, но в больнице для этого не хватает персонала, один сотрудник на несколько детей не успевает «их всех накормить, переодеть, погулять с ними». Волонтеров же к этой работе, указывает Федермессер, не допускают.

Директора интерната и опекуна воспитанников, Ивана Веревкина, как говорит правозащитница, уже давно информировали о некачественном уходе за детьми. В случае с последним умершим мальчиком после его первой госпитализации в Александровскую больницу разговор с Веревкиным относительно нарушения «норм по количеству ухаживающего персонала» и «отсутствия сопровождения в больницах» тоже был, и директор ПНИ обещал, что такое больше не повторится, указывает Федермессер.

Она рассказала, что за последнее время скончались семь детей, которые были воспитанниками интерната. Один из последних случаев произошел 17 апреля, мальчик умер в Александровской больнице в Петербурге. Его, как сообщила Федермессер, сотрудники интерната дважды отвозили в это учреждение. В первый раз они оставили его там без надзора и уехали, хотя при госпитализации тяжелых инвалидов должны обязательно сопровождать. Врачи Александровской больницы «не сочли госпитализацию обоснованной», но им долго не удавалось вернуть ребенка в интернат, потому что они не могли дозвониться туда.

17 апреля мальчика вновь доставили в эту больницу без сопровождения. «Он провел время в одиночестве без близких рядом среди кафельных стен и незнакомых звуков в отделении приемного покоя и к полудню умер. Один», — сказала Федермессер. Она утверждает, что официально причиной смерти ребенка назовут «полиорганную недостаточность», «отек легких» или «отек мозга», но проблема «в крайней степени истощения и в отсутствии должного ухода» за подопечными ПНИ № 10.

Правозащитница рассказала, что она обращалась и к властям города, чтобы они проверили работу ПНИ, пока мальчик еще был жив. Федермессер попросила, чтобы этот ребенок стал «последним умершим от равнодушия опекуна».

Сейчас свое обращение Федермессер адресовала спикеру Совета Федерации и экс-губернатору города Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову и его первому заместителю Ольге Баталиной, главе Минздрава Михаилу Мурашко, уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также председателю Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елене Фидриковой.

Петербургская прокуратура уже заявила, что начала проверку по информации, которую опубликовала правозащитница.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга, к Львовой-Беловой, Фидриковой, пресс-секретарю Баталиной, в пресс-службу Москальковой, а также направил запрос в Министерство здравоохранения.

Федермессер предупредила, что у нее есть опасения относительно еще нескольких сирот из интерната. Она отметила, что для решения проблем с уходом за тяжелобольными детьми следует пускать в интернаты волонтеров и поменять «показатели эффективности для директоров».