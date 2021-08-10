В Иркутской области возбудили дело об истязании детей в интернате

Следственный комитет России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту применения физической силы к воспитанникам школы-интерната. Об этом сообщается на сайте СК.

Заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра интерната задержаны.

«В настоящее время в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «г» ч.2 ст. 117 УК (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Как сообщает СК, инцидент 5 августа воспитанники ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток» заявили в полицию о том, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу. По их словам, причиной избиений стал самовольный уход воспитанников из интерната.