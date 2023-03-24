Минкультуры объяснило, почему на спектакль во МХАТе не пустили 75 человек

В Минкультуры сообщили, что некоторые зрители пытались попасть в театр по «Пушкинским картам», оформленным на других людей

Спектакль «Женщины Есенина» на сцене Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Во МХАТ им. Горького на спектакль «Женщины Есенина» 23 марта не были допущены 75 человек из-за проверки билетов, купленных по «Пушкинским картам». Об этом РБК заявили в Минкультуры России.

При сканировании билетов контролеры театра обратили внимание на то, что билеты некоторых граждан были приобретены по «Пушкинским картам». По правилам контролеры должны сверить данные, указанные в билете, с личностью держателя «Пушкинской карты» — по паспорту или через «Госуслуги».

«В ходе такой сверки выяснилось, что данные некоторых граждан, указанные на билете, либо различались с предоставленными ими документами, либо билеты были выписаны на реальные фамилию и имя зрителя, возраст которого младше 14 лет или старше 22 лет и, следовательно, он не может быть законным держателем «Пушкинской карты», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве допустили, что часть зрителей стали жертвами мошенников, которые реализуют билеты через неверифицированные сайты по продаже билетов или Telegram-каналы.

О произошедшем были проинформированы правоохранительные органы, Почта Банк и Минцифры России.

В Минкультуры напомнили, что программа «Пушкинская карта» распространяется на граждан от 14 до 22 лет и позволяет приобретать билеты в учреждения культуры и на культурные мероприятия.

По данным МХАТ им. Горького, на 25 марта продано 275 билетов по «Пушкинской карте», а на 27 марта — 308. В Минкультуры допустили, что часть этих билетов также могла быть продана зрителям театра мошенниками и зрители не смогут ими воспользоваться.

«После консультаций с Минкультуры России МХАТ им. Горького нашел временное решение. Те зрители, которые придут на спектакли в субботу и понедельник по билетам, приобретенным не по собственным «Пушкинским картам», будут иметь возможность написать прямо в фойе театра заявление в полицию, где изложат все обстоятельства покупки билета. Зрители также сдадут эти билеты сотрудникам правоохранительных органов, после чего смогут посетить спектакль», — рассказали в ведомстве.