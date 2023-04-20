Вспышка над Киевом, которую приняли за упавший спутник NASA. Видео

Накануне над Киевом видели яркую вспышку в небе. Первоначально городские власти заявили, что в городе упал спутник NASA, но в космическом агентстве эту версию опровергли.

«Высокоэнергетическое акустическое событие» над городом было связано с вхождением космического тела в плотные слои атмосферы, сообщили утром в Главном центре специального контроля при космическом агентстве Украины.

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