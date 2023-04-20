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На Украине объяснили вспышку в небе над Киевом

На Украине объяснили вспышку в небе над Киевом вхождением небесного тела в атмосферу

На Украине объяснили вспышку в небе над Киевом
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Вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля, вероятно, была вызвана вхождением космического тела в плотные слои атмосферы, сообщается на сайте Главного центра специального контроля при космическом агентстве Украины.

Около 21:57 организация зафиксировала «высокоэнергетическое акустическое событие». «Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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