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На Украине объяснили вспышку в небе над Киевом
На Украине объяснили вспышку в небе над Киевом вхождением небесного тела в атмосферу
Вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля, вероятно, была вызвана вхождением космического тела в плотные слои атмосферы, сообщается на сайте Главного центра специального контроля при космическом агентстве Украины.
Около 21:57 организация зафиксировала «высокоэнергетическое акустическое событие». «Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — говорится в сообщении.
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