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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве зафиксировали рекордно низкое количество автомобилей на дорогах

На фоне введения пропускного режима и обязательной самоизоляции автомобилей на дорогах Москвы стало меньше, чем 1 января, сообщили в дептрансе
Фото: Ирина Дмитриева / ТАСС

На дорогах Москвы 19 апреля было рекордно низкое количество автомобилей, сообщил городской департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Даже в первый день нового года, когда все отдыхают, машин было больше!» — отметили в ведомстве.

По его информации, 1 января в Москве передвигались 1,36 млн автомобилей, а 19 апреля их было 1,14 млн.

15 апреля власти Москвы, в которой зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом в России, ужесточили антивирусные ограничения. В городе действует пропускной режим. За отсутствие соответствующего QR-кода штраф грозит как пассажирам общественного транспорта, так и автомобилистам. Кроме того, пропуск у клиентов должны проверять таксисты. Если его у пассажира не окажется, водитель обязан отказаться от поездки.

Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество

Нарушившему ограничения водителю грозит штраф 5 тыс. руб. Его автомобиль при этом отправлять на штрафстоянку не будут, но потребуют вернуться к месту жительства для самоизоляции. При повторных нарушениях против водителя могут завести административное дело о неповиновении законным требованиям полиции.

Если же водитель, который заразился коронавирусом или контактировал с больными, нарушит предписанный строгий карантин, его задержат, оштрафуют и отправят в больницу, а автомобиль эвакуируют. Также в отношении такого нарушителя могут завести уголовное дело.

Посты полиции на въездах в Москву. Фотогалерея
Фотогалерея 

За последние сутки в России выявили еще 4268 заразившихся коронавирусом. Лидером по количеству новых случаев и общему числу инфицированных остается Москва: за сутки в городе подтвердили наличие инфекции у 2026 человек, всего в столице зарегистрировано 26 350 случаев заболевания

Всего в России с начала пандемии заразились 47 121 человек, умерли более 400 пациентов с коронавирусом.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Москва, автомобили, коронавирус
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