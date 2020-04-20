В Москве зафиксировали рекордно низкое количество автомобилей на дорогах

На фоне введения пропускного режима и обязательной самоизоляции автомобилей на дорогах Москвы стало меньше, чем 1 января, сообщили в дептрансе

Фото: Ирина Дмитриева / ТАСС

На дорогах Москвы 19 апреля было рекордно низкое количество автомобилей, сообщил городской департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Даже в первый день нового года, когда все отдыхают, машин было больше!» — отметили в ведомстве.

По его информации, 1 января в Москве передвигались 1,36 млн автомобилей, а 19 апреля их было 1,14 млн.

15 апреля власти Москвы, в которой зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом в России, ужесточили антивирусные ограничения. В городе действует пропускной режим. За отсутствие соответствующего QR-кода штраф грозит как пассажирам общественного транспорта, так и автомобилистам. Кроме того, пропуск у клиентов должны проверять таксисты. Если его у пассажира не окажется, водитель обязан отказаться от поездки.