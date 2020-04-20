В России число смертей заразившихся коронавирусом превысило 400

За сутки в стране подтвердили 44 новых летальных случая с коронавирусом, большинство зафиксировано в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за весь период пандемии COVID-19 умерли 405 человек с подтвержденной ранее коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.

Согласно сообщению, за сутки в стране умерли 44 человека с коронавирусом, в том числе 28 — в Москве, четыре — в Башкирии, три — в Краснодарском крае, по два — в Калужской области и Красноярском крае, по одному — в Ивановской, Нижегородской, Архангельской областях, Чувашии и Хабаровском крае.

Всего за 19 апреля подтвердилось 4268 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в России на данный момент зарегистрирован 47 121 заболевший с COVID-19 в 85 регионах. За весь период пандемии выздоровели 3446 пациентов.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что на текущей неделе могут появиться признаки выхода страны на «плато» в области ситуации с коронавирусом и число новых заражений может перестать расти.