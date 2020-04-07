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Российские ученые начали испытания теста для переболевших коронавирусом

Те, кто уже переболел COVID-19, даже в бессимптомной форме, могут стать донорами плазмы крови для заболевших. У тех, кто уже перенес болезнь, в ней присутствуют антитела, которые позволяют бороться с вирусом
Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico подписал договор с Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН) о разработке теста, который позволяет выявить людей, уже переболевших COVID-19, в том числе в бессимптомной форме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе центра.

Директор центра Genetico Артур Исаев рассказал РБК, что с помощью теста можно будет выявлять переболевших и имеющих иммунитет людей для того, чтобы они уже не опасались заболевания и возвращались к активной жизни. «Это важно для медицинских работников и многих других, кто работает, несмотря на эпидемию», — отметил он. Исаев пояснил, что основной компонент тест-системы — это антигены вируса, с которыми взаимодействуют антитела к коронавирусу. По его словам в планах специалистов произвести столько антигена, чтобы сделать эту тест-систему доступной в России.

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Завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов, участвующий в разработке тестов, рассказал РБК, что исследования в этом направлении начались несколько недель назад.

«Пока мы разработали прототип теста, и теперь нужно проверить его чувствительность и специфичность. Для этого нужно какое-то количество образцов добровольцев, которые переболели коронавирусом, и которые не болели, чтобы понять где у нас ложноположительный, а где ложноотрицательный результат. Нам необходимо будет оптимизировать систему, чтобы увеличить чувствительность и специфичность, и после этого тестирование будет готово для получения удостоверения. Мы рассчитываем за месяц подготовить документы для регистрации», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что ученые находятся в той фазе разработки, когда оценивается выявляемость коронавирусной инфекции. «По крайней мере, у тех, кого мы тестировали, мы видим антитела», — отметил он.

По его словам, эта система тестирования позволит выявлять переболевших COVID-19, даже при условии, что они ранее не тестировались на коронавирус и переболели им в легкой форме. «Это позволит оценить достоверное количество людей, которые перенесли эту инфекцию, понимать, есть ли у этих людей иммунитет и стоит ли им опасаться заражения в ближайший период, — сказал он. — Также есть потенциальное применение подобных тестов во время лечения больного. Врачи тестированием на антитела смогут подтверждать диагноз пациента, когда его тест на наличие коронавируса показывает отрицательный результат».

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Как пояснил Ефимов, переболевшие COVID-19 в легкой форме могут стать донорами плазмы крови, в которой содержатся антитела к вирусу. Ее можно использовать как лекарство для заболевших.

О том, что переливание плазмы крови уже переболевших людей может быть эффективным в борьбе с коронавирусом сообщали китайские медики в феврале.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Майя Бобенко, Екатерина Костина, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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