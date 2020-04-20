Один из руководителей инфоцентра по коронавирусу переболел коронавирусом

Владимир Табак признался, что уже после назначения на должность вел себя безответственно, но после двух недель в больнице осознал всю серьезность проблемы

Бывший заместитель директора Института развития Интернета (ИРИ) Владимир Табак в своем Facebook сообщил, что в начале марта был назначен одним из руководителей Информационного центра о ситуации с коронавирусом и при этом сам заразился этой инфекцией.

По словам Табака, он 15 дней провел в больнице, где у него диагностировали COVID 19 и двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Он сообщил, что попал в медучреждение после проведенного теста без симптомов, а уже в больнице в Лапино у него поднялась температура.

Табак сообщил, что температура у него держалась шесть дней, а побочные эффекты дали лекарства от малярии и ВИЧ, которыми лечат коронавирус. По его словам, течение болезни было не тяжелым, а выписался он три дня назад.

Чиновник признал, что раньше он «вел себя безответственно», а теперь осознает всю серьезность проблемы.

Информационный центр был создан в середине марта в Москве. Его задачами были названы обеспечение координации федеральных и региональных органов власти и мер, предпринимаемых в борьбе с коронавирусом, сбор официальной информации о распространении инфекции в мире, а также определение достоверности данных, которые публикуются в соцсетях. 15 апреля стало известно, что его руководителем станет главный врач столичной ГКБ №71 и телеведущий Александр Мясников.

О том, что отвечать за информирование населения в интернете и СМИ было поручено Владимиру Табаку, 17 марта сообщило издание Meduza.

Владимир Табак занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина в соцсетях в президентской кампании 2018 года, а до этого фигурировал в СМИ как продюсер вышедшего в 2010 году ко дню рождения Путина календаря со студентками журфака МГУ. В январе 2019 года РБК писал о том, что Табаку поручили обучение региональных властей работе в интернете и социальных сетях.



