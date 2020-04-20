На Украине завели пять дел из-за нарушений церквями карантина на Пасху

В МВД пригрозили реальными сроками священнослужителям УПЦ МП, которые нарушили карантинные меры и впустили прихожан в храмы во время пасхальной службы

Фото: Александр Река / ТАСС

Полиция возбудила пять уголовных дел в отношении представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) за нарушения карантинного режима на Пасху. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

По его словам, сотрудники полиции открыли пять уголовных дел и выписали пять административных протоколов. В отношении кого были заведены дела и составлены протоколы, он не уточнил.

Накануне, 19 апреля, пресс-служба украинского МВД сообщила о возбуждении двух уголовных дел за нарушения карантинных мер при проведении богослужений в Святогорской Свято-Успенской и Почаевской Свято-Успенской лаврах. В полиции заявили, что в храмах состоялись службы с участием большого числа прихожан, которые не соблюдали социальную дистанцию, а часть из них не использовали средства индивидуальной защиты. «Богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме», — отметили в министерстве.