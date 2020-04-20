На Украине завели пять дел из-за нарушений церквями карантина на Пасху

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 13:51
«Яндекс» объяснил удаление меток участников виртуальных митингов Технологии и медиа, 20:41 Цена нефти WTI опустилась до $1 Quote, 20:40 Лондонский «Арсенал» объявил о сокращении зарплат Спорт, 20:27 У доктора Мясникова нашли антитела к коронавирусу Общество, 20:23 Bild узнала об отмене Октоберфеста из-за коронавируса Общество, 20:10 Цена нефти WTI обвалилась ниже $5 впервые в истории Quote, 20:09 Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50% Бизнес, 20:00 В «Векторе» сообщили о плане начать испытание вакцины от COVID-19 в июне Общество, 19:58 ВФЛА сформировала комиссию по восстановлению членства в World Аthletics Спорт, 19:58 Путин обсудил с Мадуро коронавирус и цены на нефть Политика, 19:48 «Бавария» продлила контракт с вингером Дэвисом Спорт, 19:47 Питерс приедет в Екатеринбург, еще двое россиян — в НХЛ. Итоги недели КХЛ Спорт, 19:44 Глава Осетии ответил на требования протестующих из-за самоизоляции Политика, 19:35 Побочный эффект: чем грозит усиление государства в мире после пандемии Мнение, 19:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

На Украине завели пять дел из-за нарушений церквями карантина на Пасху

В МВД пригрозили реальными сроками священнослужителям УПЦ МП, которые нарушили карантинные меры и впустили прихожан в храмы во время пасхальной службы
Фото: Александр Река / ТАСС

Полиция возбудила пять уголовных дел в отношении представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) за нарушения карантинного режима на Пасху. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

По его словам, сотрудники полиции открыли пять уголовных дел и выписали пять административных протоколов. В отношении кого были заведены дела и составлены протоколы, он не уточнил.

Пасхальные богослужения в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне, 19 апреля, пресс-служба украинского МВД сообщила о возбуждении двух уголовных дел за нарушения карантинных мер при проведении богослужений в Святогорской Свято-Успенской и Почаевской Свято-Успенской лаврах. В полиции заявили, что в храмах состоялись службы с участием большого числа прихожан, которые не соблюдали социальную дистанцию, а часть из них не использовали средства индивидуальной защиты. «Богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме», — отметили в министерстве.

Патриарх Кирилл пожелал на Пасху скорейшего завершения эпидемии
Общество

По обоим фактам были начаты уголовные производства по ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя несоблюдение карантинных мер в храмах во время пасхальных богослужений, заявил, что все священнослужители, допустившие нарушения, будут привлечены к той или иной форме ответственности. «Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свобод», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

МВД Украины в случае скопления людей на Пасху будет задействовать спецназ
Общество

Если же никто не заболеет (и это будет отображено в статистике в течение ближайших двух недель), то нарушители получат штраф или условный срок, добавил замминистра. «Но никто оставлять это просто так не будет», — отметил Геращенко.

По его словам, несмотря на нарушения, подавляющее большинство церковных служителей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы, где в ограниченном пространстве вирус может передаваться.

Пасхальные службы прошли в православных церквях, включая украинские, в ночь на 19 апреля. По информации властей Украины, в этом году богослужения в храмах по всей стране посетили 130 тыс. прихожан (в 2019-м — 7,5 млн человек). По данным Нацполиции, нарушения карантинных мер во время служб были зафиксированы в 19 храмах на территории 13 областей, включая Донецкую, Запорожскую, Ровенскую и Черниговскую.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Михаил Юшков
Теги: Украина, церкви, Пасха, карантин, уголовные дела
Материалы по теме
Путин поздравил православных россиян с Пасхой
Общество
Мишустин не придет на праздничное богослужение и встретит Пасху дома
Общество
В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter