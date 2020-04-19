Патриарх Кирилл пожелал на Пасху скорейшего завершения эпидемии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи и пожелал скорейшего конца эпидемии коронавирусной инфекции. Он выступил с обращением перед праздничным пасхальным богослужением в столичном храме Христа Спасителя. Ролик размещен на сайте московского патриархата.

«У меня особое пожелание, исходящее от самого сердца, чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь не унесла новые и новые человеческие жизни», — сказал он. Кроме того, патриарх Кирилл выразил надежду, что распространение коронавируса не разрушит общественные связи, которые создают сильное и солидарное общество.

«Желаю помощи Божией в вашей жизни, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила», — добавил патриарх.

Из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией богослужения в Москве и области с 13 по 19 апреля проходят без участия прихожан. В храмах могут находиться только священнослужители, сотрудники и волонтеры, участвующие в проведении служб или онлайн-трансляций.