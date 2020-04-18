МВД Украины в случае скопления людей на Пасху будет задействовать спецназ

В случае большого скопления людей во время пасхальных праздников украинская полиция будет привлекать силы специального назначения, заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит в эфире канала Hromadske.

«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — сказал он. По его словам, сейчас к обеспечению соблюдения карантина власти привлекли почти 30 тыс. правоохранителей. При необходимости, их число могут увеличить.

Тандит сообщил, что по статистике церковь чаще посещают жители западных регионов страны, поэтому скопления людей более вероятны именно там. Он отметил, что власти предупреждают людей и находятся в постоянном контакте со священниками разных конфессий. Советник министра напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, во время которых правоохранители также должны обеспечивать порядок.

Как передает Hromadske, Православная церковь Украины ранее призвала верующих остаться дома на Пасху и сообщила, что богослужения будут транслироваться онлайн.

Ранее РБК выяснил, что более чем в половине регионов России на Пасху будут открыты храмы, хотя в большинстве субъектов федерации введен режим всеобщей изоляции. При этом РПЦ призывает верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома. В свою очередь Кремль не дает единой установки властям регионов на этот счет.