Социологи выявили рост готовых пожертвовать правами для борьбы с вирусом

Потерпеть ограничения в правах ради победы над коронавирусом во всем мире готовы 81% опрошенных из 18 стран. С марта по апрель их число выросло на 6%. В России готовы к ограничениям 69%, а 28% считают это ущемлением прав

Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство граждан во всем мире (81%) готовы потерпеть ограничения в своих правах, если это поможет справиться с пандемией коронавируса, следует из результатов опроса холдинга «Ромир» и Gallup International (есть в распоряжении РБК).

В исследовании участвовали 17 тыс. человек в 18 странах, включая Россию. Опрос начался в марте, в апреле прошла его вторая волна. «Ромир» отмечает, что с момента первой волны число опрошенных, которые согласны на ущемление прав ради победы над коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%.

Больше всего согласных опрос выявил среди респондентов из Ирака и Пакистана (по 92% в обоих); число же тех, кто не готов пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом, там составляет 6 и 8% соответственно. Среди стран с наибольшим количеством согласных также Индия (59%), Филиппины (58%), Болгария (53%), Австрия (51%), Германия (48%). По 44% респондентов, готовых пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом, в Италии, Казахстане и России. Последнее место в рейтинге занимает Япония: там поступиться правами ради победы над коронавирусом изъявили готовность только 7%.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

«Ромир» при этом отмечает, что по сравнению с первой волной опроса число респондентов в мире, не готовых терпеть ограничения в связи с пандемией, снизилось с 19 до 15%. Больше всего таких было в Японии (42% от всех опрошенных в стране), на втором месте — Россия (28%), а на третьем — США (25%).