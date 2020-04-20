Академик назвал Путину сроки минимизации числа тяжело больных COVID19

Александр Чучалин (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

На минимизацию количества тяжелых больных после заражения коронавирусной инфекцией и снижения смертности от COVID19 может уйти от трех до четырех недель. Об этом на совещании в форме телеконференции сообщил президенту Владимиру Путину заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, директор НИИ пульманологии, академик РАН Александр Чучалин.

Однако для этого, считает академик, нужно изменить парадигму наблюдения за больными и обеспечить ситуацию, при которой по каждому больному решение мог бы принимать врач-эксперт. «Экспертам принадлежит большая роль. Эксперты должны каждый день просматривать все истории болезней. Каждый больной должен быть в фокусе именно экспертов», — настаивал Чучалин.

«Если мы такую ситуацию создадим, я должен просто уверить вас, Владимир Владимирович, что нам будет достаточно трех-четырех недель для того, чтобы минимизировать количество тяжелых больных и свести к минимуму смертельные исходы от этой болезни», — заверил академик.

По его словам, в России есть и специалисты и средства, чтобы справиться с этой инфекцией.