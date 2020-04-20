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Академик назвал Путину сроки минимизации числа тяжело больных COVID19

Александр Чучалин (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

На минимизацию количества тяжелых больных после заражения коронавирусной инфекцией и снижения смертности от COVID19 может уйти от трех до четырех недель. Об этом на совещании в форме телеконференции сообщил президенту Владимиру Путину заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, директор НИИ пульманологии, академик РАН Александр Чучалин.

Однако для этого, считает академик, нужно изменить парадигму наблюдения за больными и обеспечить ситуацию, при которой по каждому больному решение мог бы принимать врач-эксперт. «Экспертам принадлежит большая роль. Эксперты должны каждый день просматривать все истории болезней. Каждый больной должен быть в фокусе именно экспертов», — настаивал Чучалин.

«Если мы такую ситуацию создадим, я должен просто уверить вас, Владимир Владимирович, что нам будет достаточно трех-четырех недель для того, чтобы минимизировать количество тяжелых больных и свести к минимуму смертельные исходы от этой болезни», — заверил академик.

По его словам, в России есть и специалисты и средства, чтобы справиться с этой инфекцией.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Чучалин привел в пример аллергическую реакцию, по его словам, необходимым дополнительно обучить врачей различать традиционную весеннюю аллергию от коронавирусной инфекции.

«Чего я опасаюсь? Сейчас начинается период аллергических заболеваний. Особенно в первой половине мая будет много таких заболеваний. Допустим, в Москве порядка 20-30% населения — это люди, которые страдают аллергией. А симптомы те же самые», — сказал академик и добавил, что «сейчас необходимо срочно обучить врачей, чтобы они понимали эту проблему и не пошли по ложному пути».

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико в интервью «Интерфаксу» высказался против отмены мер самоизоляции сразу после спада заболеваемости. «Даже если показатель заболеваемости пойдет вниз, то это не означает, что надо отменять меры по самоизоляции», — сказал он.

Он выразил надежду, что «текущая неделя нас порадует, и жизнь постепенно может восстанавливаться». Однако еще и еще раз хочу подчеркнуть, что, если кривая заболеваемости пойдет вниз, то меры по дистанцированию еще должны действовать, врачебный контроль будет продолжаться», — добавил Брико.

Материал дополняется...

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Владимир Путин, последствия
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