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Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

Источником заражения стал врач, который в свою очередь заразился от соседки по дому. Сейчас больница закрыта на карантин
Фото: evgenykuyvashev / Instagram

У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, это результаты первого анализа, сейчас они проходят проверку в областном ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Губернатор отметил, что «ситуация контролируемая», большинство людей чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов заболевания. «Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии», — отметил Куйвашев.

По данным Ura.ru, это врач-хирург, ему 68 лет.

По словам губернатора, первым заболевшим в больнице стал врач, который в свою очередь заразился от соседки по дому. «Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», — подчеркнул глава Свердловской области.

В частности, врачей, работающих в инфекционных отделениях, могут с их согласия поселить в гостиницах на время пандемии. Это поможет сдержать распространение инфекции и «не разносить ее по всему городу», написал Куйвашев.

В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу №1 из-за угрозы коронавируса
Общество

Сейчас городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге закрыта на карантин. Об этом стало известно еще в субботу, 18 апреля. Тогда региональный оперативный штаб сообщил о заболевании пациентов и врачей, но не уточнил их число. Источники Ura.ru сообщали, что заразились завотделением и сотрудница хозчасти больницы.

На прошлой неделе по решению губернатора в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным. О его отмене будет издано специальное распоряжение. Губернатор назвал ситуацию контролируемой, но отметил, что она «далека от благоприятной».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе выявлено 149 случаев заражения, один человек скончался. При этом 52 человека выздоровели.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Екатеринбург
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