Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

Источником заражения стал врач, который в свою очередь заразился от соседки по дому. Сейчас больница закрыта на карантин

Фото: evgenykuyvashev / Instagram

У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, это результаты первого анализа, сейчас они проходят проверку в областном ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Губернатор отметил, что «ситуация контролируемая», большинство людей чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов заболевания. «Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии», — отметил Куйвашев.

По данным Ura.ru, это врач-хирург, ему 68 лет.

По словам губернатора, первым заболевшим в больнице стал врач, который в свою очередь заразился от соседки по дому. «Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», — подчеркнул глава Свердловской области.