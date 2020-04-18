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Пандемия коронавируса ,  
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В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу №1 из-за угрозы коронавируса

Фото: больница1.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу № 1 (ЦГКБ) из-за госпитализации в инфекционное отделение нескольких сотрудников и пациентов. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Количество и диагноз госпитализированных уточняются, говорится в сообщении, их перевели в инфекционный корпус городской больницы № 40. Больницу № 1 закрыли для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий, все плановые операции в учреждении отменены. Центральные городские больницы № 40 и 7 займутся приемом пациентов в неотложном состоянии.

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Источник Ura.ru в медицинских кругах заявил, что причиной карантина стали положительные результаты на COVID-19 у завотделением и сотрудницы хозяйственной части ЦГКБ.

Всего в Свердловской области, по данным регионального Роспотребнадзора, выявили 126 заболевших коронавирусом. За последнее время нашли 11 новых случаев.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Свердловская область, Екатеринбург
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