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Пандемия коронавируса ,  
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МИД Японии назвал нынешний кризис величайшим после Второй мировой войны

Глава ведомства отметил чрезвычайно серьезное воздействие кризиса на мировую экономику и на экономику Японии. Правительство страны намерено выделить рекордные суммы в рамках антикризисного плана
Фото: Koji Sasahara / AP

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги назвал кризис, разразившийся в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, величайшим со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает портал «Токио симбун».

«Воздействие на международную экономику и экономику Японии чрезвычайно серьезное, и мировая экономика переживает величайший кризис после войны», — сказал глава МИДа.

Японское правительство приняло решение увеличить стоимость пакета антикризисных мер до рекордного уровня — 117,1 трлн иен ($1,09 трлн), сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники. Ранее правительство поменяло политику поддержки населения, пострадавшего из-за вируса, — вместо первоначального плана по предоставлению выплат в размере 300 тыс. иен ($2784) каждой доказавшей потерю доходов семье решено выплатить каждому гражданину по 100 тыс. иен ($928). Для того чтобы профинансировать эту меру, правительству необходимо будет выпустить облигаций на сумму $213 млрд, сообщает «Киодо».

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Выплаты должны начаться в конце мая, японцы смогут подать заявку через обычную почту или онлайн.

Правительство также выделит субсидии местным органам власти, пишет агентство.

На прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ расширил действие режима ЧС, который был введен еще в начале апреля, на территорию всей страны. Это связано, в том числе, с проведением сразу нескольких праздников в Японии в конце апреля — начале мая. Таким образом правительство намерено ограничить передвижение людей в это время.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Японии на 19 апреля зафиксирован 10 361 случай заражения коронавирусом, 234 человека скончались.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Япония, кризис
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