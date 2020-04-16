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Абэ расширил режим ЧС на всю Японию

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ расширил действие режима чрезвычайной ситуации на всю территорию страны сроком до 6 мая. Такое решение было принято на заседании штаба по контролю за распространением коронавируса, передает Kyodo.

Как отмечается, такое решение было принято с целью сдержать передвижение людей, в частности во время общенациональных торжеств. В конце апреля — начале мая в Японии проходит «Золотая неделя», на которую выпадает сразу несколько праздников.

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The Mainichi уточняет, что, по словам министра по восстановлению экономики, отвечающего за меры по борьбе с коронавирусом, Ясутоси Нисимуры, в некоторых префектурах число зараженных COVID-19 людей превысило 100.

7 апреля Синдзо Абэ объявил режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хиого и Фукуока.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии достигло 9123, умерли 200 человек.

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Источник: JHU
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Теги: Япония, Синдзо Абэ, режим ЧС, коронавирус
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