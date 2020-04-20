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В России провели более 2 млн тестов на коронавирус

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России провели более 2 млн тестов на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За последние сутки провели 103 тыс. исследований. Под медицинским наблюдением остаются 135 тыс. человек.

Ранее маркетплейс Ozon запустил продажу цифровых сертификатов на тест для выявления коронавируса в Московском регионе. После покупки такого сертификата пользователю нужно зарегистрироваться на сайте smartmed.pro, ввести код и вызвать на дом лицензированного специалиста «Медси», который возьмет биоматериал на анализ.

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Также медицинский сервис DocDoc и Сбербанк организовали проведение тестов на наличие коронавируса. Услугу будут оказывать на дому, а тесты привезут с помощью сервиса курьерской доставки.

По данным оперштаба, в России зафиксировано 42 853 случая заражения. Более 3 тыс. человек выздоровели, умер 361 заболевший. За последние сутки выявили более 6 тыс. случаев заболевания.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, тест, Роспотребнадзор
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