NYT сообщила об опасениях из-за одобренных в США в связи с вирусом тестов

На американский рынок попали тесты на антитела к коронавирусу, которые не прошли соответствующую проверку в Китае и США, пишет газета. Специалисты опасаются, что рынок в Штатах может быть наводнен тестами сомнительного качества

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило около 90 компаниям продавать тесты на антитела к коронавирусу, которые не прошли государственную проверку. Об этом пишет The New York Times (NYT). FDA заявило, что распространение коронавируса требует срочной реакции властей.

При этом управление уличило некоторые из этих компаний, часть которых базируется в Китае, в распространении недостоверных сведений об их продукции. По словам исполнительного директора Ассоциации лабораторий общественного здоровья США Скотта Бекера, американский рынок наводнен тестами «откровенно сомнительного качества». Инфекционист из Университета Миннесоты Майкл Остерхолм считает, что власти пожертвовали качеством в угоду оперативности тестирования населения.

Сомнительные тесты уже были использованы в Денвере и Лос-Анджелесе, а также в медицинских центрах Мэриленда и Северной Каролины, сообщал NBC News. Они поступили от китайских производителей, не пройдя соответствующую проверку в самом Китае. После того как в Пекине узнали об этих поставках, сомнительные тесты запретили, однако к тому моменту они уже попали на американский рынок.

NYT также пишет, что федеральные нормы в этой области настолько непонятны, что некоторые поставщики медицинских услуг проводят тестирование на вирус, не понимая, вправе ли они это делать. Другие же используют тесты на антитела, чтобы диагностировать саму болезнь, рискуя тем самым не заметить инфекцию у пациента на ранних стадиях заболевания.