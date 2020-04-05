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В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя CDC.

Речь идет об анализах крови, чтобы определить, перенес ли человек COVID-19, выздоровел от болезни и получил иммунитет к повторному заражению.

Тесты будут делаться среди граждан трех групп: среди жителей регионов-очагов эпидемии коронавируса, у которых не диагностировалось заболевание; среди жителей регионов, где коронавирус распространялся не так сильно; а также среди некоторых групп населения, в том числе медперсонала.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало разрешение на использование тестов 1 апреля. В CDC пришли к выводу, что их потенциальная выгода превышает возможные риски.

Издание отмечает, что исследование поможет восстановить рабочие ресурсы США и позволит понять, как ведет себя вирус в разных условиях. Тестирование также должно сориентировать администрацию президента на смягчение или ужесточение карантинных мер.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По актуальным данным американского университета Джона Хопкинса к 7:00 мск в США выявлено более 312 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли почти 8,5 тыс. человек, почти 15 тыс. пациентов излечились.

Страна продолжает удерживать первое место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Как объяснил в конце марта президент Дональд Трамп, резкий рост числа заболевших в стране произошел из-за увеличения объемов тестирования людей.

Теги: США, тест, коронавирус, антитела
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