В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя CDC.

Речь идет об анализах крови, чтобы определить, перенес ли человек COVID-19, выздоровел от болезни и получил иммунитет к повторному заражению.

Тесты будут делаться среди граждан трех групп: среди жителей регионов-очагов эпидемии коронавируса, у которых не диагностировалось заболевание; среди жителей регионов, где коронавирус распространялся не так сильно; а также среди некоторых групп населения, в том числе медперсонала.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало разрешение на использование тестов 1 апреля. В CDC пришли к выводу, что их потенциальная выгода превышает возможные риски.