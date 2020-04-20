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Число умерших от коронавируса в США превысило 40 тыс. человек

Число умерших больных с коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

Согласно его данным, в Соединенных Штатах скончались 40 461 человек, а число случаев заражения инфекцией превысило 755 тыс. США занимают первое место в мире по количеству заболевших.

На втором месте находится Испания (более 196 тыс.), а третью строчку занимает Италия (почти 179 тыс.). Россия в этом списке занимает десятое место, в стране зарегистрировали более 42 тыс. случаев заражения.

В США ученые предположили реальный уровень заболеваемости COVID-19
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По данным Университета Хопкинса, в мире выявили свыше 2,39 млн заболевших и почти 165 тыс. умерли. Всемирная организация здравоохранения насчитала более 2,24 млн зараженных и свыше 152 тыс. скончавшихся.

Группа исследователей из США предположила, что реальный уровень заболеваемости коронавирусом может быть от 50 до 85 раз выше числа подтвержденных случаев. Специалисты проверили наличие антител у 3 330 жителей округа Санта-Клара в Северной Калифорнии. Антитела могут свидетельствовать о том, что человек переболел инфекцией. Вероятная распространенность коронавируса среди населения варьировалась от
2,49 до 4,16%. Ученые сделали вывод, что в округе заболевание инфекцией могли перенести от 48 тыс. до 81 тыс. человек, что превышает уровень подтвержденных случаев до 85 раз.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: США, коронавирус
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