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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля

Число умерших после заражения коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, в России коронавирусом заразились более 42 тыс. человек — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 42,8 тыс., за прошлые сутки оно увеличилось на 6060 человек. Всего в стране от коронавируса умер 361 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<20
0
<40
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<100
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0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • На следующей недели могут появиться признаки, что Россия выходит на «плато» в области ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (то есть число новых заражений может перестать расти). «Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — сказал он.
  • Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о «гладком» течении эпидемии в Москве. Принятые меры самоизоляции в столице позволили избежать вспышки заражения коронавирусом и сгладили интенсивность эпидемии, отметил он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В первую пятерку городов России, где жители наиболее строго соблюдают меры самоизоляции, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Уфа. Рейтинг составил Райффайзенбанк на основе транзакций клиентов.
  • Эффективность обычного и антибактериального мыла против коронавируса одинакова, выяснили в Роспотребнадзоре. Антибактериальное мыло может и не уничтожить вирусы, так как у них иная устойчивость, чем у бактерий, однако может смыть, как и любое другое, уточнили в службе.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, 152,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 2,4 млн человек, более 165 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (759 тыс.). Испания находится на втором месте (198 тыс.), Италия — на третьем (178 тыс.), Франция — на четвертом (154 тыс.), Германия — на пятом (145 тыс.)
  • Президент Чехии Милош Земан предложил год не открывать границы страны и посоветовал гражданам не ездить за рубеж, а наслаждаться местными красотами. Он опасается новой волны заражения коронавирусом.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Потерпеть ограничения в правах ради победы над коронавирусом во всем мире готовы 81% опрошенных из 18 стран, с марта по апрель их число выросло на 6%. В России с этим согласны 69%, а 28% считают такие ограничения ущемлением прав.
  • Число умерших после заражения коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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