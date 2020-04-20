Пандемия коронавируса , 20 апр, 09:50
0
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля
Число умерших после заражения коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, в России коронавирусом заразились более 42 тыс. человек — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 42,8 тыс., за прошлые сутки оно увеличилось на 6060 человек. Всего в стране от коронавируса умер 361 человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<20
0
<40
0
<100
0
от 100
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- На следующей недели могут появиться признаки, что Россия выходит на «плато» в области ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (то есть число новых заражений может перестать расти). «Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — сказал он.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о «гладком» течении эпидемии в Москве. Принятые меры самоизоляции в столице позволили избежать вспышки заражения коронавирусом и сгладили интенсивность эпидемии, отметил он.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В первую пятерку городов России, где жители наиболее строго соблюдают меры самоизоляции, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Уфа. Рейтинг составил Райффайзенбанк на основе транзакций клиентов.
- Эффективность обычного и антибактериального мыла против коронавируса одинакова, выяснили в Роспотребнадзоре. Антибактериальное мыло может и не уничтожить вирусы, так как у них иная устойчивость, чем у бактерий, однако может смыть, как и любое другое, уточнили в службе.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, 152,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 2,4 млн человек, более 165 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<100
0
<1000
0
<100 000
0
от 100 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (759 тыс.). Испания находится на втором месте (198 тыс.), Италия — на третьем (178 тыс.), Франция — на четвертом (154 тыс.), Германия — на пятом (145 тыс.)
- Президент Чехии Милош Земан предложил год не открывать границы страны и посоветовал гражданам не ездить за рубеж, а наслаждаться местными красотами. Он опасается новой волны заражения коронавирусом.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
- Потерпеть ограничения в правах ради победы над коронавирусом во всем мире готовы 81% опрошенных из 18 стран, с марта по апрель их число выросло на 6%. В России с этим согласны 69%, а 28% считают такие ограничения ущемлением прав.
- Число умерших после заражения коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.