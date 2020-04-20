Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля

Число умерших после заражения коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, в России коронавирусом заразились более 42 тыс. человек — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 42,8 тыс., за прошлые сутки оно увеличилось на 6060 человек. Всего в стране от коронавируса умер 361 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <20 0 <40 0 <100 0 от 100 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

На следующей недели могут появиться признаки, что Россия выходит на «плато» в области ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (то есть число новых заражений может перестать расти). «Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — сказал он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о «гладком» течении эпидемии в Москве. Принятые меры самоизоляции в столице позволили избежать вспышки заражения коронавирусом и сгладили интенсивность эпидемии, отметил он.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В первую пятерку городов России, где жители наиболее строго соблюдают меры самоизоляции, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Уфа. Рейтинг составил Райффайзенбанк на основе транзакций клиентов.

Эффективность обычного и антибактериального мыла против коронавируса одинакова, выяснили в Роспотребнадзоре. Антибактериальное мыло может и не уничтожить вирусы, так как у них иная устойчивость, чем у бактерий, однако может смыть, как и любое другое, уточнили в службе.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, 152,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 2,4 млн человек, более 165 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <100 0 <1000 0 <100 000 0 от 100 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (759 тыс.). Испания находится на втором месте (198 тыс.), Италия — на третьем (178 тыс.), Франция — на четвертом (154 тыс.), Германия — на пятом (145 тыс.)

Президент Чехии Милош Земан предложил год не открывать границы страны и посоветовал гражданам не ездить за рубеж, а наслаждаться местными красотами. Он опасается новой волны заражения коронавирусом.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Потерпеть ограничения в правах ради победы над коронавирусом во всем мире готовы 81% опрошенных из 18 стран, с марта по апрель их число выросло на 6%. В России с этим согласны 69%, а 28% считают такие ограничения ущемлением прав.

Число умерших после заражения коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.