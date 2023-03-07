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Начинающие инженеры вытеснили айтишников по зарплатам в США

Bloomberg: начинающие инженеры вытеснили айтишников с первого места по зарплатам в США
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Стартовые зарплаты ИТ-специалистов в США после получения диплома бакалавра в этом году снизятся на 4% по сравнению с 2022 годом, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Национальной ассоциации колледжей и работодателей (NACE).

Если в прошлом году молодые специалисты в области компьютерных технологий могли надеяться на средний доход в $75,9 тыс. в год, то в этом он составит $72,8 тыс.

«Снижение начальной зарплаты для специалистов в области компьютерных наук, вероятно, является результатом недавней перекалибровки среди технологических компаний, которые традиционно предлагали лучшие цены», — считает исполнительный директор NACE Шон Вандерзиел.

По новому прогнозу, молодые ИТ-специалисты по среднему уровню зарплат в этом году покинут лидирующие позиции в рейтинге, хотя падение не будет глубоким: они займут вторую сточку. На первом месте окажутся выпускники инженерных специальностей, чья зарплата вырастет на 0,7% и составит в среднем $74,4 тыс. в год.

«Перекалибровка», о которой говорил Вандерзиел, затронула ведущие компании отрасли. В общей сложности технологические гиганты, которые расширяли штаты во время пандемии, только с начала января 2023 года уволили уже более 100 тыс. специалистов, отмечает агентство.

Материал дополняется. 

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