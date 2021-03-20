Правительство России разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран
Студенты, аспиранты и ординаторы из 25 стран получили возможность въехать на территорию России для продолжения обучения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
«Следует учитывать, что въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.
Право на въезд в Россию получили студенты из следующих стран:
- Абхазия
- Белоруссия
- Азербайджан
- Вьетнам
- Армения
- Греция
- Египет
- Индия
- Казахстан
- Мальдивы
- Катар
- Объединенные Арабские Эмираты
- Киргизия
- Сейшелы
- Куба
- Сербия
- Танзания
- Сингапур
- Финляндия
- Турция
- Швейцария
- Эфиопия
- Южная Корея
- Япония
- Южная Осетия.