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Правительство России разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран

Правительство разрешило иностранным студентам из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой вернуться к очному обучению в России. Право на въезд в том числе получили учащиеся из Белоруссии, Армении, Индии, ОАЭ и Японии
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Студенты, аспиранты и ординаторы из 25 стран получили возможность въехать на территорию России для продолжения обучения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

«Следует учитывать, что въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.

Право на въезд в Россию получили студенты из следующих стран:

  • Абхазия
  • Белоруссия
  • Азербайджан
  • Вьетнам
  • Армения
  • Греция
  • Египет
  • Индия
  • Казахстан
  • Мальдивы
  • Катар
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Киргизия
  • Сейшелы
  • Куба
  • Сербия
  • Танзания
  • Сингапур
  • Финляндия
  • Турция
  • Швейцария
  • Эфиопия
  • Южная Корея
  • Япония
  • Южная Осетия.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

В середине февраля Роспотребнадзор сообщил, что студенты из тех стран, с которыми было возобновлено авиасообщение, смогут вернуться на учебу в Россию. 20 марта правительство разрешило въезд таким учащимся.

О своем прибытии иностранные студенты должны уведомить университет по электронной почте не менее чем за десять дней. Затем они два раза должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус: не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию и после въезда в страну. До получения результатов второго теста иностранным учащимся предписано соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

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