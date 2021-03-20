Правительство России разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран

Правительство разрешило иностранным студентам из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой вернуться к очному обучению в России. Право на въезд в том числе получили учащиеся из Белоруссии, Армении, Индии, ОАЭ и Японии

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Студенты, аспиранты и ординаторы из 25 стран получили возможность въехать на территорию России для продолжения обучения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

«Следует учитывать, что въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.

Право на въезд в Россию получили студенты из следующих стран: