В Минобрнауки объяснили порядок защиты дипломов в 2021 году

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Формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году должны определять сами вузы с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

«Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте», — сказали в пресс-службе.

В конце января Минобрнауки разрешило всем подведомственным вузам приступить к очным занятиям с 8 февраля. Перейти с дистанционного обучения на очное также могут студенты вузов творческих направлений, подведомственных Минкульту.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин в начале февраля подписал указ, позволяющий московским вузам, подведомственным столичному департаменту образования, с 8 февраля возобновить обучение в очном формате.