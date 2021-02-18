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В Минобрнауки объяснили порядок защиты дипломов в 2021 году

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году должны определять сами вузы с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

«Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте», — сказали в пресс-службе.

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В конце января Минобрнауки разрешило всем подведомственным вузам приступить к очным занятиям с 8 февраля. Перейти с дистанционного обучения на очное также могут студенты вузов творческих направлений, подведомственных Минкульту.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин в начале февраля подписал указ, позволяющий московским вузам, подведомственным столичному департаменту образования, с 8 февраля возобновить обучение в очном формате.

При этом вузы должны самостоятельно принимать решения о возвращении к очному обучению, исходя из эпидемической обстановки в регионах, а также при очных занятиях придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, таких как соблюдение дистанции и масочного режима, контроль температуры студентов, регулярное проветривание и дезинфекция помещений.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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