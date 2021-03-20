Правительство России разрешило въезд иностранных студентов

Правительство разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением короновируса вернуться к очному обучению в России. Об этом со ссылкой на копию утвержденного распоряжения сообщает газета «Известия».

Минобрнауки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Власти будут определять, могут ли студенты той или иной страны вернуться в российские вузы, с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзор собирается регулярно обновлять список таких государств.

Минобрнауки заявило о неготовности принимать иностранных студентов Общество

Иностранные студенты должны будут сообщить своему учебному заведению о желании вернуться не меньше, чем за десять дней до планируемой даты приезда. Не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию, учащиеся будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. При этом в России студентам придется сдавать повторный тест и до его результатов находится на самоизоляции.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сообщил изданию, что сейчас в России очно учится менее половины иностранных студентов, что плохо влияет на образовательный процесс.