Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Правительство России разрешило въезд иностранных студентов Общество, 06:02 Китай и США создадут совместную группу по борьбе с изменением климата Политика, 05:26 Не выходи из дома: латте, капучино, эспрессо как в кофейне 05:13 Тестирование двигателей ракеты для полета к Луне. Видео Технологии и медиа, 05:00 В Исландии пробудился спавший 6 тыс. лет вулкан Общество, 04:53 Режиссера Манского оштрафовали на ₽10 тыс. за пикет у здания ФСБ Общество, 04:04 Ученые нашли возможную связь тромбоэмболии и вакцины AstraZeneca Общество, 03:56 Депутат Затулин оценил введенные против него санкции Украины Политика, 03:32 Россреестр объяснил, что делать украинцам с землей в Крыму после запрета Общество, 03:00 Гидрометцентр назвал срок таяния снега в Москве Общество, 02:56 Глава МИД Венгрии привился от коронавируса российским «Спутником V» Общество, 02:47 Глава «Аэрофлота» заявил о продолжении практики «полетов в никуда» Общество, 02:47 Экс-замгендиректора «Военторга» Тейф признал вину и получил 5 лет в США Общество, 02:23 В США россиянину дали десять лет тюрьмы за киберпреступления Общество, 02:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Правительство России разрешило въезд иностранных студентов

Правительство разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением короновируса вернуться к очному обучению в России. Об этом со ссылкой на копию утвержденного распоряжения сообщает газета «Известия».

Минобрнауки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Власти будут определять, могут ли студенты той или иной страны вернуться в российские вузы, с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзор собирается регулярно обновлять список таких государств.

Минобрнауки заявило о неготовности принимать иностранных студентов
Общество
Иностранные студенты во время лекции

Иностранные студенты должны будут сообщить своему учебному заведению о желании вернуться не меньше, чем за десять дней до планируемой даты приезда. Не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию, учащиеся будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. При этом в России студентам придется сдавать повторный тест и до его результатов находится на самоизоляции.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сообщил изданию, что сейчас в России очно учится менее половины иностранных студентов, что плохо влияет на образовательный процесс.

Роспотребнадзор в феврале разрешил возвращение иностранных студентов из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение.

В ноябре прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что Россия из-за распространения COVID-19 пока не готова принимать иностранных студентов. Он отмечал, что за рубежом на тот момент находились около трети иностранных студентов — примерно 98 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус иностранцы студенты ограничения
Материалы по теме
В Минобрнауки объяснили порядок защиты дипломов в 2021 году
Общество
Власти назвали варианты для застрявших за рубежом иностранных студентов
Общество
Минобрнауки опровергло данные об отчислении иностранных студентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter