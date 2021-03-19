Финляндия не стала следовать рекомендации регулятора ЕС по AstraZeneca

Мера последовала после двух зарегистрированных случаев тромбоза у вакцинированных данным препаратом. Вакцинацию остановили как минимум на неделю

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Финляндия объявила, что приостанавливает вакцинацию препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом говорится в сообщении Национального института здравоохранения и социального развития страны (THL). Вакцинация данным препаратом не будет проводиться по меньшей мере всю следующую неделю.

В Финляндии зарегистрированы два случая тромбоза церебральных вен после прививки препаратом AstraZeneca, следует из заявления. «В целях предосторожности THL принял решение приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока случаи заболевания не будут исследованы и не будут выявлены возможные причинно-следственные связи. Решение о приостановке вакцинирования вступает в силу немедленно», — сказано в сообщении.

Об этом решении власти Финляндии сообщили на фоне того, что другие европейские страны, также ранее приостановившие вакцинацию препаратом AstraZeneca, начали возобновлять ее.

Это стало возможным, после того как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) выпустило заявление о безопасности и эффективности препарата от AstraZeneca. В настоящее время о возобновлении вакцинации этим препаратом объявили Франция, Италия, Германия, Словения, Нидерланды, Португалия и другие страны. Дания, Норвегия и Швеция пока воздерживаются от возвращения к вакцине AstraZeneca.