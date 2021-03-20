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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта

Россия разрешила въезд иностранных студентов, третья волна коронавируса в Европе, Германия может закупить «Спутник V» в обход Евросоюза. Основные события — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9699 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 12,3 тыс. за сутки), умерли более 94,2 тыс. человек (плюс 443 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Правительство разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением короновируса вернуться к очному обучению в России. Минобрнауки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Власти будут определять, могут ли студенты той или иной страны вернуться в российские вузы, с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзор собирается регулярно обновлять список таких государств. 

  • В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России. В стране более недели снижается число новых случаев инфицирования, заявила представитель ВОЗ. Однако в России пока недостаточно вакцинированных, чтобы сдержать распространение заболевания. 

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Ассоциация изготовителей средств индивидуальной защиты попросила правоохранительные органы изучить тендеры на закупки респираторов: по ее данным, их в некоторых случаях выиграли поставщики несертифицированных изделий, что привело к неоправданному риску для здоровья медиков.

    Video

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 120,9 млн человек, из них 2,67 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 121,7 млн человек, свыше 2,69 млн скончались.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,6 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (11,7 млн), на третьем — Индия (11,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,29 млн), на шестом — Франция (4,24 млн заражений).

  • Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе. В Брюсселе заявили о необходимости ускорить вакцинацию населения, чтобы противостоять распространению заболевания. ВОЗ еще в ноябре предупреждала о риске третьей волны пандемии в Европе. 
  • Ангела Меркель допустила закупку «Спутника V» Германией в обход Евросоюза. Канцлер отметила, что если ЕС не будет централизованно закупать российскую вакцину после ее одобрения регулятором, то ФРГ может сделать это самостоятельно. Ранее канцлер Австрии призывал ускорить регистрацию «Спутника V» в Европе. 
  • Власти Камеруна и Сейшел зарегистрировали вакцину «Спутник V». 

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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