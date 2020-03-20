Парфенов, Кортнев и Улицкая подписали письмо к властям о борьбе с вирусом
Группа общественных деятелей, журналистов и врачей подписала открытое письмо, обращенное к властям России и всем гражданам, с призывом принять новые меры по борьбе с коронавирусом. Письмо размещено на портале Change.org.
«Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры. Мы поддерживаем часть действий, предпринятых правительством, но убеждены, что их, увы, недостаточно. И действовать необходимо срочно», — говорится в письме.
В числе предлагаемых мер:
- Предоставление гражданам, которые могли быть потенциально заражены, возможности быстро и бесплатно пройти тестирование на коронавирус.
- Клиникам и медцентрам должно быть позволено использовать иностранные тесты без проведения их сертификации. Проблемой авторы письма называют возможную монополизацию тестирования, которая может помешать сдаче анализов. «По опыту Тайваня, который, несмотря на интенсивный пассажиропоток с Китаем, победил эпидемию в зародыше (всего 77 случаев заражения), мы знаем, что именно массовое проактивное тестирование — основной метод контроля за развитием эпидемии», — подчеркивается в обращении.
- Умеренный карантин, который предполагает изоляцию людей в зоне риска. Для прочих должны быть введены «разумные ограничительные меры».
- В числе мер социальной поддержки упомянуто освобождение граждан, оказавшихся на карантине, от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде и ипотеке на три месяца.
- Голосование по поправкам в Конституцию авторы письма требуют отложить до улучшения эпидемиологической обстановки.