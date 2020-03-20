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Парфенов, Кортнев и Улицкая подписали письмо к властям о борьбе с вирусом

Авторы обращения требуют принять новые срочные меры поддержки граждан и экономики. В числе предложенных мер — освобождение оказавшихся на карантине от квартплаты, платежей по кредитам, аренде и ипотеке на три месяца
Леонид Парфенов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Группа общественных деятелей, журналистов и врачей подписала открытое письмо, обращенное к властям России и всем гражданам, с призывом принять новые меры по борьбе с коронавирусом. Письмо размещено на портале Change.org.

«Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры. Мы поддерживаем часть действий, предпринятых правительством, но убеждены, что их, увы, недостаточно. И действовать необходимо срочно», — говорится в письме.

В числе предлагаемых мер:

  • Предоставление гражданам, которые могли быть потенциально заражены, возможности быстро и бесплатно пройти тестирование на коронавирус.
  • Клиникам и медцентрам должно быть позволено использовать иностранные тесты без проведения их сертификации. Проблемой авторы письма называют возможную монополизацию тестирования, которая может помешать сдаче анализов. «По опыту Тайваня, который, несмотря на интенсивный пассажиропоток с Китаем, победил эпидемию в зародыше (всего 77 случаев заражения), мы знаем, что именно массовое проактивное тестирование — основной метод контроля за развитием эпидемии», — подчеркивается в обращении.
  • Умеренный карантин, который предполагает изоляцию людей в зоне риска. Для прочих должны быть введены «разумные ограничительные меры».
  • В числе мер социальной поддержки упомянуто освобождение граждан, оказавшихся на карантине, от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде и ипотеке на три месяца.
  • Голосование по поправкам в Конституцию авторы письма требуют отложить до улучшения эпидемиологической обстановки.

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Под письмом подписались 26 человек, в их числе — экономист Сергей Гуриев, политолог Валерий Соловей, журналист Леонид Парфенов, писатель Людмила Улицкая, депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Евгений Ступин и Михаил Тимонов, врачи Павел Бранд и Алексей Масчан, музыкант Алексей Кортнев.

Автором письма на сайте Change.org указан Алексей Миняйло — фигурант «московского дела». «Работали над ним 4 дня, непрерывно консультируясь с авторитетными врачами, экономистами и общественными деятелями», — написал он в Facebook.

На момент публикации заметки письмо подписали порядка 5 тыс. пользователей Change.org.

«Вы знаете, в данном случае на два врача три мнения, как говорится, как у юристов. Поэтому, безусловно, это будет учтено, но непосредственную работу осуществляют те, кто входит в штаб», — отреагировал на появление письма пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ряд мер, которые указаны авторами письма, уже обсуждаются или были приняты правительством. В большинстве регионов введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от проведения спортивных соревнований, в российских школах с 23 марта вводятся трехнедельные каникулы.

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Также правительство объявило об экстренных мерах поддержки экономики. В антикризисный план вошли меры помощи транспортной сферы, индустрии туризма, малого и среднего бизнеса. Для последнего, в частности, предлагается на три месяца ввести отсрочку по выплате налогов. 20 марта премьер Михаил Мишустин поручил отсрочить уплату налогов также для организаций, работающих в сферах культуры и спорта.

Авторы: Георгий Тадтаев, Полина Химшиашвили
Теги: Сергей Гуриев, Людмила Улицкая, Леонид Парфенов, коронавирус
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