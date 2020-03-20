Парфенов, Кортнев и Улицкая подписали письмо к властям о борьбе с вирусом

Авторы обращения требуют принять новые срочные меры поддержки граждан и экономики. В числе предложенных мер — освобождение оказавшихся на карантине от квартплаты, платежей по кредитам, аренде и ипотеке на три месяца

Леонид Парфенов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Группа общественных деятелей, журналистов и врачей подписала открытое письмо, обращенное к властям России и всем гражданам, с призывом принять новые меры по борьбе с коронавирусом. Письмо размещено на портале Change.org.

«Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры. Мы поддерживаем часть действий, предпринятых правительством, но убеждены, что их, увы, недостаточно. И действовать необходимо срочно», — говорится в письме.

В числе предлагаемых мер: