В МВД сообщили о росте раскрываемости сбыта наркотиков

Полиция стала раскрывать больше тяжких наркопреступлений, связанных в том числе со сбытом, хотя в целом наркопреступность немного снизилась, сообщили в МВД. Это объясняют тем, что приоритетом являются более опасные преступления

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За последние годы выросла доля тяжких и особо тяжких деяний в общем количестве выявленных наркотических преступлений. Об этом говорится в ответе МВД на запрос РБК по поводу статистики наркотической преступности. Если в 2016 году тяжкие и особо тяжкие преступления составляли 71,6% от общего числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2019 году — уже 75,3%, заявили в ведомстве.

Количество расследованных фактов сбыта наркотиков с 2016 года выросло на 11,2%, с 27,4 тыс. до 30,4 тыс., при том что в целом количество наркопреступлений немного снизилось (на 5,5%, с 201,2 тыс. до 190,2 тыс.), указали в МВД.

Эти цифры «свидетельствуют о том, что деятельность правоохранительных органов в настоящее время направлена на пресечение более опасных наркопреступлений, связанных не с потреблением наркотиков, а с их незаконным распространением», — заявили в министерстве.