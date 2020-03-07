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Власти предложили усилить требования к возбуждению дел за сбыт наркотиков

Автор законопроекта — правительство. Оно предлагает не возбуждать дела за сбыт наркотиков, если нет детальных данных о переданных наркотических веществах, а также данных, указывающих на факт передачи другим людям
Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство России внесло законопроект в Государственную думу, в котором предложило не возбуждать уголовные дела за сбыт наркотиков при недостатке данных. Соответствующая информация появилась в электронной базе системы обеспечения законодательной деятельности.

В тексте документа речь идет об уголовных делах, возбуждаемых по ст. 228.1 и ст. 228.4 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также их прекурсоров).

Правительство предлагает не возбуждать уголовные дела «при отсутствии данных о виде, массе и наименовании указанных средств, веществ, растений, а также
достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после внесения поправок в кодекс граждане будут более защищены от «необоснованного вовлечения в «доследственные» проверки». Это также поможет концентрировать усилия правоохранительных органов на расследовании организованной наркопреступности, считают в правительстве.

При этом в пояснительной записке власти констатируют, что ситуация с преступлениями в сфере оборота наркотиков «остается сложной». Наркотики остаются доступными и реализуются на транснациональном уровне через интернет, указывают авторы проекта.

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Сложившаяся практика возбуждения уголовных дел «в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков» при недостаточности данных «является неэффективной», говорится в записке. В 2019 году из почти 26 тыс. подобных дел в суд были направлены только 23 из них. По трем делам обвиняемые были оправданы.

Внесение поправок позволит усилить требовательность к правоохранительным органам и снизить коррупциогенные риски, полагают авторы законопроекта. Предлагаемая мера также будет позитивно воспринята гражданским обществом, отмечают они.

В четверг председатель Верховного суда сообщил о резком сокращении в 2019 году количества приговоров по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Снижение составило 22% по сравнению с 2018 годом.

По подсчетам РБК, из всех возбужденных дел по «наркотическим» статьям до суда доходит немногим более половины и от года к году эта доля сокращается. Также уменьшается и количество обвиняемых по таким делам, правда, количество эпизодов, приходящихся на каждого обвиняемого, растет.

В 2019 году в работе было 230,3 тыс. преступлений, в которых фигурировали наркотики, по данным Генеральной прокуратуры. Из них 35% приостановили, так как не нашли преступника, 45% предварительно расследовали, и почти все направили после этого в суд, и 20% не расследовали.

Автор: Мария Лисицына
Теги: наркотики, уголовное дело, Правительство РФ
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