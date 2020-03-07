Власти предложили усилить требования к возбуждению дел за сбыт наркотиков

Автор законопроекта — правительство. Оно предлагает не возбуждать дела за сбыт наркотиков, если нет детальных данных о переданных наркотических веществах, а также данных, указывающих на факт передачи другим людям

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство России внесло законопроект в Государственную думу, в котором предложило не возбуждать уголовные дела за сбыт наркотиков при недостатке данных. Соответствующая информация появилась в электронной базе системы обеспечения законодательной деятельности.

В тексте документа речь идет об уголовных делах, возбуждаемых по ст. 228.1 и ст. 228.4 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также их прекурсоров).

Правительство предлагает не возбуждать уголовные дела «при отсутствии данных о виде, массе и наименовании указанных средств, веществ, растений, а также

достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после внесения поправок в кодекс граждане будут более защищены от «необоснованного вовлечения в «доследственные» проверки». Это также поможет концентрировать усилия правоохранительных органов на расследовании организованной наркопреступности, считают в правительстве.

При этом в пояснительной записке власти констатируют, что ситуация с преступлениями в сфере оборота наркотиков «остается сложной». Наркотики остаются доступными и реализуются на транснациональном уровне через интернет, указывают авторы проекта.