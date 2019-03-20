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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Глава Дагестана сообщил о долге регионального фонда ОМС в 1,3 млрд руб.
Почти три четверти этой суммы регион задолжал Москве. Деньги из ФОМС иногда шли на аренду помещений, добавил Владимир Васильев
Владимир Васильев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Медицинские учреждения Дагестана направляли пациентов в больницы других регионов, хотя могли их лечить на месте, заявил глава Дагестана Владимир Васильев, передает корреспондент РБК. В результате этого дагестанский фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) задолжал другим региональным фондам 1,3 млрд руб.

По словам Васильева, по состоянию на начало года 960 млн руб. — примерно 70% всей суммы — дагестанский ФОМС должен Москве.

Он также рассказал, что выявлены случаи, когда на деньги из фонда арендовали помещения для частных медицинских организаций.

За прошедший год на обеспечение льготников лекарствами правительство Дагестана потратило 666,8 млн руб. — это в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщил Васильев. В 2019 году власти планируют нарастить размер этих выплат до 780,8 млн руб.

В ноябре прошлого года в интервью телеканалу РБК Васильев говорил о проблемах с задолженностью региона. Тогда он сказал, что Москве, Ростовской область и Ставропольскому краю дагестанский ФОМС задолжал 600 млн руб. Васильев говорил, что денег на погашение задолженности нет.

По словам Васильева, долг копился на протяжении нескольких лет из-за людей, которые выстраивали «коррупционные преступные схемы».

В регионе в январе 2018 года началась масштабная компания по борьбе с коррупцией, в которой участвовали командированные из Москвы сотрудники ФСБ и центрального аппарата МВД. В ее рамках в августе арестовали главу дагестанского ФОМС Магомеда Сулейманова по подозрению в мошенничестве на 210 млн руб. Также его заподозрили в создании ОПГ. Следователи сочли, что Сулейманов по поддельным документам выводил с 2010 по 2018 годы деньги из фонда.

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От мэра до премьера: кто из чиновников попал под зачистку в Дагестане

Авторы: Мария Истомина, Андрей Гатинский
Теги: Владимир Васильев, ФОМС, Долг
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