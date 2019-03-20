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Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян Ощущение одиночества зависит от размера дохода, а количество выпитого — нет
Росстат раскрыл итоги масштабного исследования поведения россиян. РБК разбирался, как уровень доходов влияет на тревогу за будущее, чувство одиночества, желание иметь детей, а также потребление алкоголя и рацион питания
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Росстат провел ​исследование поведенческих факторов, влияющих на здоровье и социальное самочувствие россиян. РБК ознакомился с его результатами.

Выборочное наблюдение проводилось с 20 сентября по 5 октября 2018 года во всех регионах России посредством личного интервью респондентов с их добровольного согласия. Охват исследования — 15 тыс. домохозяйств. Оценка уровня доходов являлась субъективной: участники опроса сами определяли, к какой группе по уровню дохода (высокий, средний, низкий) они себя относят. Росстат никак не интерпретирует результаты опроса.

Одиночество и уровень доходов

  • Почти половина респондентов (47%) с низкими доходами сообщили, что чувствуют себя одинокими, причем 20% — очень часто.
  • У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
  • При этом 64,6% граждан с высокими и 53,5% со средними доходами отметили, что чувство одиночества у них скорее не возникает или не возникает вовсе.

Российские женщины чаще чувствуют одиночество, чем мужчины, следует из результатов исследования Росстата.

  • 30,2% женщин сообщили, что у них возникает чувство одиночества, среди мужчин таких лишь 18,3%.
  • 8,3% женщин и 4,7% мужчин ощущают одиночество очень часто.
  • 60,2% мужчин и 47,5% женщин сообщили, что не испытывают чувства одиночества.

Доля респондентов, чувствующих одиночество, увеличивается с возрастом. До 30 лет не более 18,1% участников исследования ощущали себя одинокими, старше 50 — уже 25,6%, старше 60 — 37,5% респондентов.

В группе с низкими доходами больше пожилых граждан, среди которых много действительно одиноких людей, полагает заместитель директора Института социального политики ВШЭ Оксана Синявская. «У нас ранняя смертность мужчин, вдовство, да и разводы никто не отменял. Есть корреляция между возрастом, низкими доходами, особенно когда оценка субъективна, и чувством одиночества, которое связано с реальным одиночеством, а также с обрывом прежних социальных связей, что очень часто происходит при выходе с рынка труда на пенсию, даже если люди остаются в паре», — сказала РБК Синявская.

По ее словам, среди людей в трудоспособном возрасте с низкими доходами больше одиноких, поскольку у них меньше возможностей для социальных активностей.

Тревоги по поводу будущего​​

  • Большинство респондентов со средними и низкими доходами тревожит неопределенность будущего — 61,7 и 70,3% соответственно.
  • При этом больше уверенности в завтрашнем дне имеют россияне, оценившие своих доходы как высокие: 23,4% из них сообщили, что будущее скорее их не тревожит, а 35,3% заявили, что неопределенным свое будущее не считают.
  • Вместе с тем 39,3% граждан с высокими доходами признались, что испытывают тревогу из-за неопределенности будущего.

Беспокойству из-за неоднозначности предстоящего подвержены практически в равной степени как бюджетники (63,4%), так и работники внебюджетного сектора (61,6%), собственники бизнеса и индивидуальные предприниматели (61,1%) и безработные (60,1%). С возрастом тревога за будущее постепенно увеличивается.

  • В возрасте от 20 до 24 лет неопределенность будущего очень беспокоит / скорее беспокоит 51,8% респондентов,
  • от 25 до 29 лет — 56,4%,
  • от 30 до 39 лет — 62%,
  • от 40 до 49 лет — 65,3%,
  • от 50 до 59 — 66,3%,
  • и старше 60 лет — 58,8% (показатель снижается).

«Безусловно, чем ниже доходы, тем меньше вероятность, что у людей будут сбережения, и для них потеря трудовых доходов, скорее всего, будет иметь решающее значение, которое может поставить семью на грань выживания», — отметила Синявская. Люди с низкими доходами — это еще и более уязвимая категория на рынке труда, поскольку им легче потерять работу, а найти новую сложнее, отметила экономист. «Чем ниже доход, тем меньше уверенность в завтрашнем дне, для людей с низкими доходами часто это вопрос буквально физического выживания», — сказала она.

Доходы, здоровье и счастье

Исследователи десятилетиями изучают вопрос о связи между богатством и счастьем. Общий вывод таков: больший достаток означает большую удовлетворенность жизнью. Однако по достижении определенного уровня благосостояния дальнейшее увеличение богатства уже не так сильно влияет на ощущение благополучия, говорилось в недавней работе экономистов Гарвардской школы бизнеса. Аналогичная положительная корреляция в целом прослеживается при сопоставлении богатства и здоровья: люди с большими доходами чувствуют себя более здоровыми, чем малообеспеченные.

Отношение к рождению детей​

  • Большинство россиян с высокими доходами считают, что без сомнений стоит ​заводить детей (45,2%).
  • Среди граждан со средними и низкими доходами таких меньше — 39,3 и 29,6% соответственно.

Чем ниже оценка своих доходов, тем сильнее желание повременить с рождением ребенка. Самый высокий процент респондентов, полагающих, что им не стоит заводить детей, среди низкообеспеченных граждан — 22%. Что касается намерений родить ребенка, то при наличии необходимых материальных, жилищных условий завести детей готовы 19,5% респондентов с низким достатком, но подавляющее большинство (66,7%) бедных россиян сообщили, что вообще не собираются иметь детей.

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Рождение детей «ведет, как правило, к снижению доходов семьи», говорил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми. С 2007 года российские власти в ответ на «критическую» демографическую ситуацию и высокую естественную убыль населения начали стимулировать рождаемость. Одной из главных мер финансовой поддержки стал материнский капитал (выплачивается семье в связи с рождением второго ребенка). Программа действует уже более десяти лет, в 2019 году размер маткапитала составляет 453 тыс. руб, а с 2020 года ожидается возобновление его индексации.

Почти 3 млн российских семей с детьми улучшили свои жилищные условия благодаря маткапиталу (это самое популярное направление расходования средств), но в то же время его размер недостаточен для покупки жилья без вложения собственных средств, а значит, наиболее бедные и нуждающиеся семьи не могут им воспользоваться, отмечали в докладе «Проактивная демографическая политика: 10 лет спустя» эксперты РАНХиГС.

На хлебе и картошке​

  • В ежедневный рацион граждан с низкими доходами чаще всего входят картофель (85,6%), хлеб (83%), крупы и макароны (82,8%), молочные продукты (72,6%).
  • Россияне со средними доходами сообщили, что ежедневно едят мясные продукты (87,4%), свежие овощи и фрукты (83,8%), а также лидирующий у малообеспеченных россиян картофель (83,8%) и хлеб (79,1%).
  • Для граждан в высокими доходами основные ежедневные продукты — это прежде всего свежие овощи и фрукты (87,6%), мясо (87,3%), молочные продукты (74,5%), крупы и макароны (74,8%) и рыбные продукты (71,4%).

У людей с низкими доходами корзина потребления ограничена, в то время как у граждан со средним и высоким достатком больше средств, чтобы обеспечить здоровый рацион, констатировал директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. Согласно утвержденным Минздравом рекомендациям по «рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания», человек в год должен съедать 140 кг овощей и бахчевых культур, 100 кг фруктов, 73 кг мясопродуктов, 22 кг рыбопродуктов, 325 кг молочных продуктов, 96 кг хлебных продуктов, 90 кг картофеля, 260 яиц и 24 кг сахара.

Бедные болеют чаще

Исследование Росстата показало, что заболеваемость у граждан с низкими доходами выше, чем у граждан со средними и высокими доходами. По некоторым видам заболеваний статистика отличается в разы. Например, гипертоническая болезнь и/или ишемическая болезнь сердца встречается у бедных россиян в 2,3 раза чаще, чем у россиян с высокими доходами (46,4 против 20,2%), ​артриты и артрозы — в 2,8 раза чаще (22,9 против 8,2%), а сахарный диабет — в 3,3 раза чаще (16 против 4,9%).

Подверженность заболеваниям зависит от качества жизни, а также экологии, отметил Покида. Россияне с низким доходом не всегда могут себе позволить качественные продукты питания, регулярный отдых, занятия спортом в отличие от группы людей с более высоким достатком, продолжил он. Негативная экологическая обстановка может вызвать такие хронические заболевания, как, например, астма. «Люди с более высоким достатком могут выбрать место жительства с более чистой атмосферой, жить вдали от заводов и мусорных свалок», — привел пример эксперт.

Алкогольное «равенство»

Потребление алкоголя (пиво, вино, водка и др.) практически не зависит от уровня доходов: 77,3% граждан с высокими доходами, 83,1% со средними и 80,5% с низкими сообщили, что употребляют алкогольные напитки в течение жизни.

За последний год алкоголь выпивали 63,9% богатых россиян, 70,4% россиян со средними доходами и 60% малообеспеченных граждан. Меньше респондентов признались в употреблении алкогольных напитков за последний месяц, при этом их количество в каждой доходной группе остается соразмерным: 41,2, 45,6 и 38,3% соответственно. Необходимо помнить, что качество употребляемого алкоголя у всех разное, сказал Покида. Именно это определяет состояние здоровья граждан в дальнейшем, отметил он.

Автор: Юлия Старостина
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Доходы населения, одиночество, Росстат, Здоровье, неопределенность ..., потребление алкоголя
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