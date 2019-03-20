Японская Takeda прекратила поставки в Россию 3 жизненно важных лекарств

Ранее у французской компании Sanofi возникли перебои с поставкой кардиологического препарата амиодарона, из-за чего лекарство пропало из аптек. И хотя Sanofi занимала только 54% рынка, а остальные 46% были у других производителей, медикамент все равно стал недоступен для пациентов.
Российские врачи хорошо относятся к атенололу и часто его выписывают, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы №29 Алексей Эрлих. Но его дефицит не скажется на пациентах так отрицательно, как ранее пропавший из российских аптек амиодарон в таблетках. «Хотя я люблю этот препарат как доктор, его можно заменить на другие препараты из фармакологической группы бета-адреноблокаторов. У него много хороших замен и альтернатив», — пояснил он.
Еще два препарата, которые компания отзывает с рынка, — это антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и противопротозойное средство «Метронидазол Никомед». По первому у Takeda также большой объем рынка — более 40%, подсчитали в DSM Group. По второму компания не занимает и 2%. Причины вывода препаратов с рынка те же, что и в случае с атенололом.
Все эти препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, их цена регулируется государством. На все три препарата компания не повышала цены несколько лет. Takeda могла принять решение о выводе препаратов с рынка, поскольку их производство стало для нее нерентабельным, предположил в разговоре с РБК генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. «На уровне снижения продаж и минимальных темпов роста рынка она могла убрать наименее рентабельные препараты», — пояснил он.
Перечень ЖНВЛП — это список из важнейших лекарств. Цены на ЖНВЛП необходимо регистрировать в Минздраве. Эти препараты продаются не только в аптеках, но и закупаются государством для льготных категорий граждан. В перечень входят такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота (аспирин), ибупрофен («Долгит», «Нурофен», «Миг 400»), парацетамол. Кроме того, в него включены дорогие лекарства — например, для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических и генетических заболеваний.