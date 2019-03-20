Японская Takeda прекратила поставки в Россию 3 жизненно важных лекарств

Фармацевтическая компания Takeda сообщила о выводе с рынка трех препаратов. Один из них — лекарство от аритмии, занимавшее почти 60% рынка

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Лекарство для сердечников

После апреля 2019 года на российский рынок прекратятся поставки кардиологического препарата «Атенолол Никомед» японской фармацевтической компании Takeda. Об этом компания уведомила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и участников рынка здравоохранения.

Этот препарат в России производят и поставляют еще несколько фирм, но атенолол от Takeda занимал почти 60% рынка в упаковках, подсчитали для РБК в аналитической компании DSM Group.

Всего в 2018 году российские пациенты купили 2,9 млн упаковок атенолола, 1,6 млн из которых были производства Takeda. Рынок препарата в России составляет 111,6 млн руб. при стоимости самой большой пачки в ценах производителя в 36 руб. 30 коп. На Takeda приходится 78,4 млн руб. из них.

Причины ухода с рынка — «глобальный пересмотр продуктового портфеля компании, а также необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов».