Фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака впервые стал врач

CК возбудил дело о взятке от сотрудников фармкомпании Roche врачу, который участвовал в схеме поставок на черный рынок лекарств дорогостоящего противоопухолевого препарата

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу в рамках расследования о черном рынке лекарств впервые возбудило уголовное дело против врача. Как рассказали РБК в Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу, также проводится проверка по другому аналогичному факту. Ранее фигурантами дел становились только сотрудники и владельцы фармкомпаний.

Уголовное дело было возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290) против гематолога из НИИ гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства, следует из ответа замруководителя управления процессуального контроля ГСУ СК по Санкт-Петербургу Виктора Шабельника на запрос РБК. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет.

По данным следствия, врач брал взятки от сотрудников российского подразделения международной фармкомпании Roche, сообщили РБК в СК. Он заключил с бывшим региональным менеджером Roche Владиславом Александровым (первый фигурант серии уголовных дел о черном рынке лекарств, не работает в компании с 2014 года) договор на научную деятельность — чтение лекций, составление презентаций, участие в конференциях, говорится в материалах дела, с которыми ознакомился РБК. По версии следствия, на самом деле деньги врач получал за выписку препарата ритуксимаб (бренд «Мабтера» производства компании Roche) в большем, чем это было необходимо пациентам, объеме. Выписанные лишние рецепты забирали лжепациенты. За все время сотрудничества с сотрудником фармкомпании врач получил 163,734 тыс. руб. под видом оплаты научной работы.

Излишки препарата утекали на черный рынок и перепродавались в региональные больницы. Ранее РБК сообщал, что петербургская полиция проверяет несколько десятков врачей из-за попадания на черный рынок ритуксимаба, закупленного для пациентов из Санкт-Петербурга.