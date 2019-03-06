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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака впервые стал врач
CК возбудил дело о взятке от сотрудников фармкомпании Roche врачу, который участвовал в схеме поставок на черный рынок лекарств дорогостоящего противоопухолевого препарата
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу в рамках расследования о черном рынке лекарств впервые возбудило уголовное дело против врача. Как рассказали РБК в Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу, также проводится проверка по другому аналогичному факту. Ранее фигурантами дел становились только сотрудники и владельцы фармкомпаний.

Уголовное дело было возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290) против гематолога из НИИ гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства, следует из ответа замруководителя управления процессуального контроля ГСУ СК по Санкт-Петербургу Виктора Шабельника на запрос РБК. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет.

По данным следствия, врач брал взятки от сотрудников российского подразделения международной фармкомпании Roche, сообщили РБК в СК. Он заключил с бывшим региональным менеджером Roche Владиславом Александровым (первый фигурант серии уголовных дел о черном рынке лекарств, не работает в компании с 2014 года) договор на научную деятельность — чтение лекций, составление презентаций, участие в конференциях, говорится в материалах дела, с которыми ознакомился РБК. По версии следствия, на самом деле деньги врач получал за выписку препарата ритуксимаб (бренд «Мабтера» производства компании Roche) в большем, чем это было необходимо пациентам, объеме. Выписанные лишние рецепты забирали лжепациенты. За все время сотрудничества с сотрудником фармкомпании врач получил 163,734 тыс. руб. под видом оплаты научной работы.

Общество
Рецепты за лекции: как работает черный рынок лекарств от рака

Излишки препарата утекали на черный рынок и перепродавались в региональные больницы. Ранее РБК сообщал, что петербургская полиция проверяет несколько десятков врачей из-за попадания на черный рынок ритуксимаба, закупленного для пациентов из Санкт-Петербурга.

Что такое ритуксимаб

Препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями — противоопухолевое средство из генно-модифицированного материала. Каждый год Министерство здравоохранения в рамках федеральной программы «12 нозологий» (ранее — «7 нозологий»), в которую включены редкие и наиболее затратные в лечении генетические и онкологические заболевания, собирает заявки от регионов и закупает необходимые лекарства, в том числе и ритуксимаб. Стоимость одной пачки может доходить до 94,3 тыс. руб. в ценах производителя. До 2014 года ритуксимаб в Россию поставляла только Roche под брендом «Мабтера», потом его стала производить российская компания Biocad. В 2016 году на рынке появился препарат «Реддитукс», который производит компания «Р-Фарм».

Ритуксимаб требует определенных условий хранения — при температуре 2–8 градусов. Следствие не знает, как хранился похищенный из Санкт-Петербурга препарат, который затем попадал в региональные больницы.

Два дела о черном рынке лекарств

С 2017 года в петербургском управлении МВД расследуют два дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), фигурантом по одному из которых проходит Александров. По версии следствия, он ​похитил и перепродал на черном рынке ритуксимаб на сумму около 60 млн руб.

В первом деле подозреваемых нет, по второму помимо Александрова проходит житель Екатеринбурга Евгений Захаров. Фигуранты дела, по версии следствия, вместе с неизвестными незаконно получали рецепты на ритуксимаб, реализовывали их в государственной аптеке и продавали на черном рынке через аффилированную с Захаровым компанию «НПП «Русэкомед».

Схема заработала в 2012 году, когда, как рассказал Александров на допросе, руководство «РОШ-Москва» дало указание выделить в Санкт-Петербурге группу врачей, влияющих на назначение и выписку лекарств в рамках программы «7 нозологий», для «последующего материального стимулирования», следует из того же постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности. «Материальное стимулирование» должно было происходить через договоры на ведение научной деятельности.

Чтобы перечисление денег по договорам за работы, которые в реальности не осуществлялись, не вызывало вопросов, сотрудники отдела маркетинга компании прислали Александрову проекты лекций и слайдов, из которых он потом составлял презентации для отчетов врачей. Эти идентичные презентации полиция нашла при выемках в московском офисе Roche в феврале 2018 года.

Руководитель отдела по юридическим вопросам, комплаенс и корпоративным коммуникациям российского офиса Roche Инна Пантелеева заявила РБК, что в феврале прошлого года компании стало известно о проводимых следственных действиях в отношении лиц, не являющихся ее сотрудниками с 2014 года. «В рамках официального запроса была произведена выемка документов, представлявших интерес для следствия. В компанию периодически поступают уточняющие запросы, мы сотрудничаем со следствием и предоставляем информацию, имеющуюся в распоряжении. Компании не предъявлено каких-либо обвинений. Допросов действующих сотрудников не проводилось», — отметила она. В Roche особо подчеркнули, что заинтересованы в объективном рассмотрении дела и привлечении виновных к ответственности на основании решения суда.

Авторы: Полина Звездина, Егор Губернаторов
Теги: врачи, медицина, лекарства, СКР
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