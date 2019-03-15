В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,30 -0,21 EUR Бирж. 73,94 -0,14 Brent 66,52 -1,07% USD Нал. 65,79 65,00 EUR Нал. 74,50 73,54 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1325 0,0026 BTC/USD Бирж. 3 986,40 38,10 IMOEX 2 463,94 0,25% RTSI 1 188,76 0,58% DJIA 25 736,67 0,10% Nasdaq 7 672,44 0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 13:20
В Анкаре сообщили о новом переносе визита Лаврова в Турцию Политика, 16:57 Как выпечка домашнего хлеба переживает ренессанс в Кремниевой долине Стиль, 16:50 Союз музеев увидел угрозу для Музея Рублева в случае передачи РПЦ Политика, 16:43 Менеджер Началовой ответила на сообщения о проблемах певицы с сердцем Общество, 16:40 Какие уязвимости нашли хакеры в блокчейн-проектах за месяц Крипто, 16:31 Тренер сборной Бельгии по футболу объявил состав на матч с Россией Спорт, 16:30 ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах президента Украины Политика, 16:29 За последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли вдвое Бизнес, 16:27 Суд отказал в аресте депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке в 3 млрд Общество, 16:26 В Россию вернулся первый участник списка Титова из США Политика, 16:18 «Ростех» опроверг отмену авиасалона МАКС-2019 Общество, 16:15 В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии Общество, 16:13 Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных Финансы, 16:09 Пользователи обнаружили в WhatsApp новую функцию Технологии и медиа, 16:07
Общество ,  
0 
В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии
Поставки в аптеки препарата амиодарон, основным производителем которого является Sanofi, осуществляются с перебоями. Лекарство относится к жизненно важным. Производители обещают вернуть его на рынок в апреле
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Лекарство от внезапной смерти

В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации ​Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих. По словам врача, пациенты несколько недель не могут купить этот препарат.

Представитель основного поставщика амиодарона на российский рынок, французской Sanofi, подтвердил РБК, что у компании возникли перебои с поставками в Россию. Следующая поставка будет в апреле 2019 года. Причины перебоев в Sanofi не уточнили. Амиодарон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Амиодарон борется с нарушениями сердечного ритма и способен предотвратить внезапную смерть, указал Эрлих. «Препарат показан при различных нарушениях сердечного ритма, как неопасных, так и жизнеугрожающих. Его применение оговорено в клинических руководствах по предупреждению внезапной смерти и показано для предупреждения аритмий, после которых смерть наступает в течение нескольких секунд», — пояснил он. ​

Особенно препарат полезен людям, перенесшим инфаркт миокарда, ​пациентам со стенокардией, коронарной болезнью сердца, сердечной недостаточностью и т.д. Перерывы в приеме нежелательны, но если такой перерыв возник, есть небольшое время, пока лечебная концентрация вещества в крови сохраняется. Возобновление лечения после перерыва должно проходить под контролем врача, рассказал кардиолог. Он отметил, что для многих пациентов с мерцательной аритмией прием амиодарона не жизнеспасающее лечение, но оно позволяет предотвращать аритмию и отдаленные неблагоприятные осложнения.

На сервисах по поиску и заказу лекарств в аптеках Москвы амиодарона в таблетках на 15 марта не было.

Три основных источника

На российском рынке три основных поставщика амиодарона, сообщил РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Это Sanofi (54%), белорусский Борисовский завод медицинских препаратов (24%) и российская «Органика» (20%). ​По его словам, «Органика» за первые месяцы 2019 года выпустила на рынок 183 тыс. упаковок таблетированного амиодарона, что почти столько же, сколько все производители в первые месяцы 2018 года. Тогда было выпущено 193 тыс. упаковок, а за весь год — около 2,7 млн упаковок. «Видимо, так совпало, что с конца 2018 года препарата в аптеках оставалось немного, а перебои Sanofi привели к тому, что пациенты подчистую выбрали весь оставшийся в аптеках амиодарон», — указал он. ​

В пресс-службе Борисовского завода медицинских препаратов объяснили, что препарат не производился в течение трех месяцев из-за отсутствия сырья. «В этом месяце будет нарабатываться, в конце марта, соответственно, отгружаться. Я думаю, что в первой половине апреля появится на рынке», — сообщил представитель компании.

РБК направил запрос в «Органику» и в Минздрав.

Автор: Полина Звездина, Маргарита Грошева
Теги: жизненно необходимые препараты, Минздрав, Sanofi
Материалы по теме
Медведев одобрил новый список учитываемых в налоговом вычете лекарств
Общество
Власти изымут из обращения схожие с «Эреспалом» лекарства
Общество
Эксперты назвали самые популярные лекарства в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter