В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии

В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии

Поставки в аптеки препарата амиодарон, основным производителем которого является Sanofi, осуществляются с перебоями. Лекарство относится к жизненно важным. Производители обещают вернуть его на рынок в апреле

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Лекарство от внезапной смерти

В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации ​Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих. По словам врача, пациенты несколько недель не могут купить этот препарат.

Представитель основного поставщика амиодарона на российский рынок, французской Sanofi, подтвердил РБК, что у компании возникли перебои с поставками в Россию. Следующая поставка будет в апреле 2019 года. Причины перебоев в Sanofi не уточнили. Амиодарон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Амиодарон борется с нарушениями сердечного ритма и способен предотвратить внезапную смерть, указал Эрлих. «Препарат показан при различных нарушениях сердечного ритма, как неопасных, так и жизнеугрожающих. Его применение оговорено в клинических руководствах по предупреждению внезапной смерти и показано для предупреждения аритмий, после которых смерть наступает в течение нескольких секунд», — пояснил он. ​

Особенно препарат полезен людям, перенесшим инфаркт миокарда, ​пациентам со стенокардией, коронарной болезнью сердца, сердечной недостаточностью и т.д. Перерывы в приеме нежелательны, но если такой перерыв возник, есть небольшое время, пока лечебная концентрация вещества в крови сохраняется. Возобновление лечения после перерыва должно проходить под контролем врача, рассказал кардиолог. Он отметил, что для многих пациентов с мерцательной аритмией прием амиодарона не жизнеспасающее лечение, но оно позволяет предотвращать аритмию и отдаленные неблагоприятные осложнения.